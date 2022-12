‘Metaphorá’: versos y pinturas en homenaje a Alfonso Costa

Más de cincuenta años de trayectoria artística polifacética (pintura, grabado, escultura, poesía e ilustración) avalan al creador noiés Alfonso Costa, un pintor en la cumbre de su carrera, con un estilo único e inconfundible, siempre innovador, pero conservando la calidad y el sentido del color y el movimiento que le definen.

Y, para homenajear al artista y su obra, el Museo del Grabado de Artes (Ribeira) acogerá a partir del sábado 17 a las 12.30 horas una exposición en su honor: Metaphorá.

La muestra consta de obra gráfica en papel y va acompañada de la edición de un libro para bibliófilos en edición limitada a 30 ejemplares, que contiene 33 láminas (una de ellas pintada a mano) firmadas y numeradas por Costa (autentificadas ante el notario José Prieto Luengo) y con poemas de Eva Veiga.

“Tras incorporar, de xeito intuitivo, impresionismo lírico, expresionismo, cubismo e surrealismo, a arte pictórica de Alfonso Costa non deixa nunca de abraiar e, sen embargo, non deixa de conservar unha unidade profunda que ningún amante da arte confunde co mundo doutros artistas. Hai nel unha gran autenticidade clásica, sutil, chea de símbolos, que logra crear un mundo propio. Neofiguración, recreación do real, incorporación de pulsións dramáticas, sempre en perpetuo movemento”, señala el director del citado museo, Pastor Rodríguez.

“O estilo propio de Alfonso Costa, a fantasía do real, crea un mundo único que supera a mímese que, mesmo nas obras máis críticas, sempre voa, sempre dota de vida propia ás realizacións artísticas. Agora, na súa madurez artística, ofrece neste cartafol un feixe de obras que confirman ese estilo inconfundible, esa neofiguración lírica en movemento, mais con novas experiencias formais e cromáticas”, añade Rodríguez.

El Museo del Grabado exhibirá desde el sábado 17 el producto artístico de más de cinco décadas de belleza, innovación, investigación y experimentación de Alfonso Costa.

“Un mundo que recrea as figuras e as cousas, que logra mostrar o que está alén do mimético, un mundo oculto, un mundo superior e máis lixeiro. Si: tamén a realidade voa. Imaxinación creadora, sintética, inconfundible, expresiva, chea de sensibilidade. A realidade voa, aínda que teña un pé na terra, aínda que berre”, comenta el director.