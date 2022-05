Música, ofrendas florais, poemas e certames na gran Festa das Letras

A Pobra-Ribeira. No Barbanza, o mal tempo non conseguiu augar a gran festa das Letras Galegas, que na Pobra comezou coa inauguración dunha mostra no paseo da alameda dedicada a Florencio Delgado Gurriarán, na que tamén hai paneis sobre os autores que o precederon como homenaxeados nesta data. Asimesmo, tivo lugar unha lectura de poemas por parte de Eiradela, e os grupos de música tradicional Caraveiros, Trécola e Xiada animaron as rúas. Nesta localidade os actos programados no Mes das Letras continúan este mércores, Día Internacional dos Museos, ca estrea no Museo Valle-Inclán da exposición dos carteis de todas as edicións das Xornadas de Homenaxe a Valle-Inclán celebradas ao longo dos vinte e tres anos de traxectoria.

Pero a vida e a obra de Florencio Delgado serán tamén protagonistas o vindeiro sábado 21 no Cantón da Leña, ás 12.30 horas, coa Primavera das Letras da Real Academia Galega, que consistirá no obradoiro Coloreando con Florencio e no contacontos Son o poeta que cruzou o océano, con texto de Ledicia Costa e ilustración de Blanca Millán.

Ese mesmo día, pola tarde, terá lugar un concerto da coral Abrente, titulado Cantos de aquí e acolá, organizado pola Asociación de Amas de Casa, a partir das 20.00 horas, no Teatro Elma da vila.

E en Ribeira a choiva obrigou a desprazar este martes ó auditorio municipal o espectáculo Polo correo do vento previsto para o mediodía na praza consistorial. A animación de rúa correu a cargo de Saraghallada pola mañá.

Tamén na parroquia ribeirense de Aguiño se celebraron as actividades organizadas pola asociación Francisco Lorenzo, consistentes nunha xornada de debuxo (na que participaron máis de cen nenos e nenas), inchables, un taller de globoflexia e o espectáculo Unha terra chea!, de Truque Matruque. Todos os cativos que fixeron debuxos foron agasallados cunha mochila-neveira de praia e unha rifa para o sorteo de 6 lotes de libros en galego. suso souto