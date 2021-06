Nebra caminó guiada por los niños de Sobrado

Alumnos, familiares y profesorado del CEIP Sobrado de Nebra (Porto do Son) participaron este sábado en una andaina solidaria a favor de Cruz Roja de Noia. Una ruta de 6 km en la que los propios estudiantes ejercieron de guías, explicando a los participantes trece puntos de interés patrimonial y natural de la parroquia: cruceros, molinos, la iglesia, fuentes, un pazo o lavaderos.

Una iniciativa benéfica que nació del proyecto del aula de 1º y 2º de Primaria del citado centro educativo bajo el lema Cambiamos quilómetros reais por virtuais. Comenzaron aprendiendo a partir del área de Educación Física haciendo caminatas en el entorno. “De aquí vimos a necesidade de aprender a historia da nosa aldea e estudar a flora e fauna”, explica el tutor, Juan Filgueiras, quien indica que el apartado de las lenguas lo abordaron a través “da realización dun caderno de bitácora onde descubrimos as rutas, así como a competencia lectora e escrita na búsqueda de información”.

En el campo de las matemáticas la lección surge del cambio de la distancia recorrida por kilómetros virtuales. “Nesa viaxe a través de Google Maps imos aprendendo como é Galicia, as provincias, as comunidades autónomas e coñecendo os lugares máis importantes do percorrido”, comenta el profesor. Ya han cruzado hasta Francia y ahora están adentrándose en Italia.

El CEIP Sobrado apuesta por un método de enseñanza basado en proyectos y la experimentación, promoviendo un aprendizaje compartido, aumentando la motivación y disminuyendo las diferencias, que les ha llevado a concluir el curso académico de una manera solidaria.