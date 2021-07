Noia estrena nuevo paseo en el malecón de Gasset y una remodelada fachada

La actuación de remodelación de la fachada marítima de Noia finalizó este miércoles oficialmente con la recepción, por parte de la Demarcación de Costas del Estado, de las obras, que realizó la empresa Copcisa. El jefe de Costas en Galicia, Rafael Eimil, se desplazó hasta la villa para firmar esa recepción, acompañado por los técnicos y directores del proyecto, representantes de la firma y del Ayuntamiento, entre ellos el alcalde, Santiago Freire.

Este acto significa el final de un proceso. “A todos os efectos está en servizo, rematada”, indicó el mandatario local, quien reconocía que “aínda que é unha obra que levou bastante tempo e que trouxo os seus trastornos para a execución, agora vense claramente os beneficios”.

La citada reforma contemplaba la ampliación de la rotonda que enlaza los malecones de Gasset y Cadarso con el puente de Campo das Rodas y la instalación de un nuevo tramo de plataforma volada paralela a la carretera.

De este modo, la villa noiesa cuenta con un paseo peatonal y mejora la seguridad viaria en la zona, con un paso amplio para los transeúntes y con el redimensionamiento de la glorieta. “Había quen tiña dúbidas de se a glorieta cumpría os radios de xiro e se habería algún problema con autobuses ou determinados vehículos longos, pero fixeron as verificacións e comprobouse que funciona con perfecta normalidade”, aclaró al respecto Santiago Freire.

Además, también se mejoró la iluminación en este tramo con la colocación de nuevos puntos de luz donde había menor visibilidad. “Tamén de instalou a farola central da rotonda, de tres brazos, que ía ao marxe do proxecto e cuxo investimento asumiu o Concello noiés para mellorar a luminosidade en horario nocturno”, dijo.

Falta, con todo, sustituir la bionda de protección a lo largo del Campo de Noia. Los trabajos cuentan con un presupuesto de 48.000 euros, que financia la Xunta. “Instalarán unha cunhas maiores condicións de seguridade, redondeada, sen aristas cortantes. E xunto co remate da substitución da varandilla da ponte e o pintado da mesma, quedaría completa toda a obra. Estes traballos vanse realizar nas vindeiras semanas, polo que calculamos que a finais de agosto estea todo xa rematado ao longo de toda a fachada marítima e Campo de Noia”, adelantó el alcalde.

Según señaló Freire, el montante total invertido desde el muelle de O Marqués hasta el punto en el que se actuó ahora, más las distintas actuaciones complementarias ejecutadas, suman aproximadamente 1,2 millones de euros; un conjunto de obras financiadas por Portos, Costas y el Ayuntamiento.

“Supón un cambio importante no aspecto visual da fachada. Nos vindeiros días vanse iniciar por parte do Concello unhas tarefas de retirada de determinados restos que hai depositados no borde marítimo”, comentó.

Por otro lado, Rafael Eimil aprovechó la visita para hablar y analizar in situ con Freire la actuación que se va a llevar a cabo, para darle continuidad al paseo por todo el litoral, desde la zona de Abruñeiras hasta el Talleraco. Costas asumirá íntegramente las obras, que ascienden a 60.000 euros.