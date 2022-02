Noia planta cara ao gas radon e intervén na pedra de granito do consistorio

A directora xeral de Administración Local, Natalia Prieto, visitou este venres en Noia as obras levadas a cabo ao abeiro do Fondo de Compensación Ambiental, polo que o Goberno galego destinou o ano pasado preto de 30.000 euros á mellora enerxética e eliminación de gas radon na casa consistorial.

O Concello de Noia levou a cabo obras de eficiencia enerxética no consistorio municipal, coa substitución do sistema de iluminación da fachada, o vestíbulo e o salón de plenos por iluminación con lámpadas led que lles permite un importante aforro enerxético e diminuír a contaminación lumínica no exterior do edificio.

Por outra banda, a pedra de granito coa que está construído o edificio supón un risco de emisións de gas radon, polo que a administración municipal levou a cabo os traballos de encintado dos muros para reducir o seu deterioro e diminuír as emisións deste gas prexudicial para a saúde das persoas.

Durante a súa visita, Prieto subliñou que as obras executadas contaron co apoio do Goberno galego “porque supoñen un importante aforro enerxético na casa consistorial e unha maior salubridade do edificio, obxectivos que se axustan á finalidade para a que foi creado o Fondo de Compensación Ambiental, que conta este ano cun orzamento de 11,3 millóns de euros e do que está aberta a convocatoria para que os municipios galegos interesados presenten as súas solicitudes de xeito telemático antes do 25 de febreiro”.

O obxectivo do FCA é contribuír ao desenvolvemento e a recuperación sostible dos municipios galegos. Entre as accións subvencionables do fondo inclúese a mellora da eficiencia enerxética de edificios municipais e a utilización de enerxías renovables.

Ao abeiro do Fondo de Compensación Ambiental a Xunta tamén financia a compra de vehículos con distintivo ambiental cero emisións ou eco, xunto con iniciativas encamiñadas á protección do ambiente e dirixidas a evitar a degradación e deterioración ambiental, a acadar unha mellor integración paisaxística na contorna, que permitan levar a cabo un maior control ambiental ou actuacións en infraestruturas municipais dirixidas á utilización recreativa e didáctica dos recursos naturais.

De feito, o Concello de Noia beneficiouse tamén dunha achega plurianual do executivo autonómico para a adquisición, polo sistema de rénting, dun todoterreo eléctrico para a Policía Local, coa intención de substituír os vehículos de alta contaminación e emisións de gases de efecto invernadoiro por outros máis eficientes e respectuosos co medio ambiente. A Xunta de Galicia aportará máis de 33.000 euros para o financiamento deste vehículo.

Sobre esta liña de axudas, a directora xeral de Administración Local lembrou que o Fondo de Compensación Ambiental foi posto en marcha pola Xunta en 2010 para distribuír os ingresos do canon eólico e permitiu ata agora cofinanciar máis de 2.300 proxectos por máis de 108 millóns de euros.

Tamén engadiu que estes proxectos teñen un efecto exemplarizante ao contribuír a concienciar á veciñanza da repercusión sobre o medio ambiente das medidas de eficiencia enerxética e de impulso da sustentabilidade ambiental nas entidades locais.