Nuevas tarjetas bono para conseguir descuento en 219 comercios maianos

La campaña de tarjetas bono Ames Progresa involucrará a nada menos que 219 establecimientos de la capital maiana para brindar descuentos desde este martes, 1 de marzo, hasta el 30 de abril.

Asimismo, van a suponer 80.000 euros en inversiones por parte del Ayuntamiento maiano, y las personas que así lo deseen podrán retirar tarjetas bono por valor de 50 euros, a las que la administración local aporta el 40 por ciento de su valor (el beneficiario 30 euros y el Concello de Ames 20), o bien por importe de 100 (contribuyendo los compradores con 60 €, y la administración con 40).

Por otro lado, y en el caso de conservar tarjetas de la campaña de 2021, sólo se podrá recargar una de ellas, con el mismo valor que el año pasado. Estos bonos podrán retirarse de 11.00 a 13.30 y de 17.00 y 19.30 horas. En Bertamiráns, el local de venta es la sede de XEA, situada en la calle del Pedregal, número 4.

Por su parte, en O Milladoiro se atenderá por la mañana en el local de la Asociación Empresarial Novo Milladoiro, en la calle Palmeira, número 19, mientras que por la tarde las tarjetas se emitirán en Palmira Bulebar (en la calle Viorneira, número 1).

Fue en el salón de plenos de Bertamiráns donde se hizo la puesta de largo de la nueva edición de estos bonos, que vuelve por segundo año consecutivo con el nombre Ames Progresa, activos ya desde el primero de marzo. Y, en total, son más de doscientos negocios los que toman parte en la edición de 2022 para beneficiarse de una inversión del Ayuntamiento de Ames de 80.000 euros. “Todos os establecementos terán unha pegatina no escaparate que os identifique, cun código QR con todos os locais adheridos”, señaló la edil de Promoción Económica, Ana B. Paz, que agradeció a las asociaciones “a súa colaboración un ano máis na recarga e venda”.

También recuerdan que todos los que estén aún en posesión de un bono de la edición de 2021 podrán recargarlo por su valor (limitado a una tarjeta en caso de disponerse de más), pero no podrán adquirir una nueva en la edición de 2022. Asimismo, se emitirán 500 tarjetas nuevas de 50 euros, dirigidas a personas que se sumen por primera vez a la campaña. “Foi unha das accións tomadas a partir da crise que mellor recepción tivo, tanto entre os comerciantes como entre a cidadanía”, destacó el alcalde de Ames, Blas García, incidiendo en la importancia de ayudar a los vecinos “nuns momentos nos que parece que todo sobe de prezo”.

El Ayuntamiento de Ames destinará 75.000 euros a estas tarjetas, a las que aporta el 40 % de su valor. Los 5.000 euros restantes servirán para cubrir gastos de gestión de las tarjetas, así como para la contratación de dos personas para apoyar en la emisión y recargo de los bonos. “Deste xeito, tamén apoiamos o emprego local”, indicó Ana Belén Paz. “Esperamos que se vendan todas as tarxetas e que se apoie ó comercio local”, señaló el técnico Jorge Couñago, que recordó que estos fondos funcionan no sólo como ayuda a los vecinos, sino también como “unha subvención ás vendas e á actividade do comercio que suporán un volume de negocio de 187.500 €” para los comercios incluidos.

Del valor total de la tarjeta de 50 € será la parte aportada por los beneficiarios la que se desembolse primero.