Nueve mujeres en el Camino a Vela de Hondarribia a Santiago

Nueve mujeres iniciaron el viernes el Camino de Santiago a Vela desde Santiago desde Hondarribia, punto de partida de la sexta edición de la ruta. Las navegantes, con diferentes profesiones, están todas vinculadas al mar: Sara Barez y Arantzazu González, inspectoras de seguridad marítima de la Dirección General de la Marina Mercante; Edurne Egaña, directora de la Sociedad Euskadiko Kirol Portua; Oihane Cabezas-Basurko, coordinadora técnica del proyecto LIFE LEMA (AZTI); Edurne Salaberria, Elena Sorondo y Ainhoa Altzibar, tres rederas vascas con una amplia trayectoria; Patricia Alcubilla, coordinadora del Camino de Santiago a Vela; y, al timón, una navegante consagrada, la medallista olímpica Ángela Pumariega.

El lema de este año no podía ser otro que La mujer y el mar. Para algunas de estas mujeres, como Sara Barez, el mar y su protección son su responsabilidad diaria, es marina, pero esta es la primera vez que se embarca en una aventura como Navega el Camino para disfrutar la navegación de recreo desde otra óptica: “Yo he hecho el Camino de Santiago dos veces; la primera en bicicleta y la segunda a pie, así que me hace ilusión hacer en barco al menos una de las etapas, ya que estoy muy vinculada con el mar desde siempre. Vengo de familia de marinos, yo también lo soy (maquinista naval) y navegué durante unos pocos años (en los que, por cierto, me mareaba muchísimo)”, indica Sara.

“Ahora mi trabajo sigue, cómo no, vinculado al mar, pero desde otro lado: inspección, seguridad marítima y prevención de la contaminación. Todo lo relacionado con el mar y los barcos me encanta”, añade.

Otras, como Patricia Alcubilla, coach de evolución personal y coordinadora de la VI Edición el Camino de Santiago a Vela, ya tienen en su haber bastantes millas náuticas en navegación. “Este es el tercer año que me embarco como coordinadora en esta peregrinación a vela hacia Santiago y para mí está siendo desde el minuto uno la edición más especial: porque soy mujer y disfruto con la posibilidad de poder dar visibilidad y reconocimiento a otras mujeres en su labor diaria, y porque desde mi condición de coach veo a menudo la incertidumbre y la falta de perspectiva que en ocasiones ronda a las jóvenes, y a las no tan jóvenes, en la búsqueda de su camino”, afirma.

En las 11 etapas que conforman la travesía por mar (el último tramo de Padrón hasta la Plaza del Obradoiro se recorre a pie) navegar es la actividad principal, pero los peregrinos por mar comparten también actividades culturales, gastronómicas y lúdicas que ofrecen los municipios donde la travesía tiene parada, con todas las medidas de seguridad e higiene que exige el protocolo sanitario del COVID.

NorthMarinas es una entidad integrada en la Asociación Nacional de Empresas Náuticas (ANEN), la organización representativa del sector náutico en España. Aglutina a más del noventa por ciento del tejido industrial y empresarial de la náutica de recreo nacional, así como asociaciones autonómicas. La travesía Navega el Camino cuenta con el patrocinio de Repsol, Quironsalud, Quirónprevención, Enterprise y el IME (Instituto Marítimo Español) y con la colaboración de WISTA SPAIN y de Itsas Garapen Elkartea Flag, así como con el apoyo institucional de Turespaña, Puertos del Estado, EKP (Puertos de Euskadi), Xunta, Portos de Galicia y los ayuntamientos por los que discurre la ruta (Hondarribia, Bermeo, Getxo, Santander, Gijón, Ribadeo, Viveiro, A Coruña, Muxía, Muros, A Pobra do Caramiñal, Vilagarcía de Arousa, Padrón y Ames).