Nuevos tesoros se exhiben en el Museo Marea

El Museo Marea de Porto do Son, un espacio expositivo y de investigación etnográfica e historia marítima gallega, es en sí un homenaje permanente a la gente del mar, ya que su función es recoger y transmitir su memoria. Unas instalaciones creadas para preservar el pasado del municipio y que atesoran piezas y documentos que, en su mayoría, fueron donados por los vecinos.

Las últimas en sumarse a esta colección son dos medallas y dos diplomas. “Entre os papeis máis vellos que conservan algunhas familias do Son están estes diplomas, que teñen máis de cen anos”, explicó José Manuel Vázquez, director del museo, quien salientó que “trátase do recoñecemento público a un heroísmo que é anónimo para a maioría da xente”. Documentos que fueron otorgados por la Sociedad Española de Salvamento de Náufragos junto con las medallas. Estas distinciones han sido donadas por Manuel Fernández y Francisco Pardavila, conocido como Paco do Pataco.

“Satisfácenos ter un espazo para isto, porque esta xente o que fixo coa súa valentía foi evitar que a negra lista de mortos no mar fora menor, como ocorreu en varios portos galegos”, afirmó Vázquez. Un apartado de la sala museística que pone la mirada en las tragedias que han sacudido a la pesca gallega, y que por desgracia siguen ocurriendo, pero también en todos los héroes que con su hazaña salvaron vidas del mar.

El Marea es un servicio cultural público “que non se entendería sen a xenerosidade dos sonenses”. El objetivo es continuar nutriendo la sala, por lo que pide a los vecinos “que nunca tiren papeis ou obxectos vellos; que nolos acheguen”, concluye.