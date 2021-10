O alcalde de Teo rompe o bipartito ante os desacordos e falta de confianza

Santiago. O alcalde de Teo, Rafa Sisto, atópase en minoría municipal. Con todo, no programa da Cadena Ser, Hoy Por Hoy deste luns, afirmou que ante este cambio repentino “a situación do goberno non varía significativamente”, ademais admite, que sen restarlle importancia a esta decisión política,“nós xa eramos un goberno en minoría, polo que tinñamos que pactar as actuacións importantes, co BNG en concreto e agora tamén terémolo que facer co partido socialista”

Na mesma liña, o edil amósase confiado na solvencia dos seus pactos cos partidos da oposición e defende chegar a consensos co PSOE, e mesmo manter achegamentos cun PP que podería primar as necesidades e intereses dos veciños do municipio, por enriba doutros intereses políticos secundarios ao público.

Sisto admite que “é certo que cambia a conformación, e abrimos un período transitorio, onde a nós nos gustaría involucrar a outras formacións políticas”. Con todo, afirma que serán as outras forzas as que decidan os seus apoios reais ante esta situación.

Rafa Sisto, sostén ademais que “é complicado” refacer o pacto co partido socialista, por unha ausencia total de colaboración. A clave para o mantemento do goberno continúan sendo uns pactos, que de momento, non están confirmados ante á espera das valoracións políticas de cada partido.

Ante isto, o alcalde de Teo restructurou a organización municipal de forma que, na actualidade e segundo explica no comunicado compartido este luns con motivo da rutura de goberno, será “a concelleira María López quen asumirá, provisionalmente, a xestión dás áreas de Cultura e Educación; Iria Otero, a de Administración e Infraestruturas, e Ignacio Iglesias farase cargo dúas servizos básicos. Quedará baixo a xestión directa dá alcaldía a área de Urbanismo e a de Seguridade cidadá. Ademais, en declaracións á Cadea Ser, o edil sinala que non ten pretensións de presentarse ás próximas eleccións polo que esta forma de proceder non responde, nin está supeditada a ningunha estratexia.

Pola contra, estableceu que esta situación “desbarata a estratexia de goberno dos socialistas” e admite que tamén actúa de forma “defensiva”. ECG