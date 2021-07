O sector agrícola da comarca súmase ás enerxías renovables

A Finca Canedo, en Frades, foi unha das beneficiarias o ano pasado do conxunto de axudas que puxo a Xunta a disposición do sector agrícola co obxectivo de impulsar a eficiencia enerxética e tamén o uso das enerxías renovables nas explotacións agropecuarias galegas. Os apoios permitiron que 13 granxas da comarca recibiran no 2020 máis de 180.000 euros. En Frades contaron con estas achegas catro, por un importe total de máis de 76.000 euros.

Ata o lugar desprazouse o delegado territorial da Xunta na Coruña, Gonzalo Trenor, quen explicou que a convocatoria deste ano contou cunha ampliación “ata os 3,7 millóns de euros co obxectivo de atender un maior número de solicitudes”. Dita ampliación permitiu apoiar 420 proxectos. En concreto, destaca a fotovoltaica con 386 iniciativas, seguido da biomasa con dez proxectos, sete actuacións de minieólica, tres bombas de calor xeotérmicas e outras tres de aerotermia, ademais de once iniciativas de aforro e eficiencia enerxética.

A novidade desta convocatoria foi a de fomentar as axudas en explotacións agrarias que carecesen delas e nas situadas en zonas economicamente menos favorecidas, para o que se tiveron en conta os datos do IGE da renda dispoñible bruta por habitante dos concellos galegos.

A Xunta convocou por primeira vez en 2017 esta liña específica de proxectos renovables para este sector e, desde entón e contando con esta convocatoria, son preto de 1.000 iniciativas con axudas de case 11,5 millóns de euros en toda Galicia.

O Goberno galego, a través da Vicepresidencia segunda e da consellería de Economía, Empresa e Innovación, conta tamén cun total de 1,67 millóns de euros procedentes do Fondo Nacional de Eficiencia Enerxética que se destinarán a unha convocatoria de apoio á implantación de tecnoloxía eficiente nas explotacións agropecuarias que reduza o consumo inicial en polo menos un 10 %. As axudas, de concorrencia non competitiva, poden destinarse á mellora da eficiencia enerxética das instalacións de regadío: substitución de grupo de bombeo por

outros máis eficientes desde o punto de vista enerxético; implantación de variadores de frecuencia e arrancadores estáticos; implantación ou modernización de sistemas de regulación, control e monitoraxe da rede de rega; ou instalación e substitución de baterías de condensadores nas estacións de bombeo, por exemplo. Tamén se poden utilizar para a mellora enerxética e uso de enerxías renovables nas explotacións, como por exemplo actuacións sobre a envolvente térmica; nas instalacións térmicas de calefacción, refrixeración, ventilación e auga quente sanitaria; substitución da enerxía convencional en instalacións térmicas por enerxías renovables térmicas; ou a reforma ou cambio das instalacións de iluminación interior e exterior, entre outras.

A axuda máxima por proxecto será de 1 millón de euros e poderán optar a elas tanto as persoas físicas como xurídicas. Con estas dúas liñas de axudas o Goberno galego, a través do Instituto Enerxético de Galicia (Inega), busca seguir fomentando os investimentos en proxectos de aforro enerxético no sector agropecuario, así como impulsar o uso de enerxías renovables.