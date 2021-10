O Son avanza para completar íntegramente el saneamiento

Luis Oujo aseguró que el panorama, en cuanto al servicio de saneamiento, cambió bastante en la última década. “Cando chegamos ao Concello nos encontramos cunha sorpresa: no século XXI o único que había eran tubos soterrados sen sentido; pareceunos un despilfarro de cartos”, afirmó. Por ello se pusieron a trabajar “para dar uns servizos a todos os núcleos -urbanos e rurais-, porque todos vertemos. E especialmente en Porto do Son, porque é un municipio que vive do turismo, do marisqueo e da pesca”.

El alcalde sonense aseguró que “gracias a isto O Son leva 3 anos con calidade de augas excelentes e vertidos puntuais e moi pequenos. Agora continuaremos con esta obra para ter máis dun 90 % do saneamento integral do concello. Faltan núcleos pequenos nos que tamén imos actuar”, concluyó Oujo.