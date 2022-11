O Son prioriza los servicios sociales

Se acerca el final de año, y el departamento de Benestar Social de Porto do Son, que dirige la concejala Magdalena Pérez, ha realizado un balance del trabajo de los Servicios Sociales municipales a lo largo de 2022, con el objetivo de poner de relieve la importancia que tiene la protección social que el ayuntamiento presta a sus vecinos y vecinas.

Así, la administración local continúa avanzando para garantizar que los sonenses puedan acceder a una atención social que les permita mejorar su calidad de vida, fomentando la integración y apostando por la prevención. Sólo durante el actual ejercicio, el área que lidera Pérez prestó apoyo a 645 personas dentro de su programa de valoración, orientación e información.

El Servizo de Axuda no Fogar (SAF), que consiste en ofrecer un conjunto de servicios de atención a personas o familias en su propio domicilio, orientadas a mantener su autonomía personal, cuenta en la actualidad con 102 personas usuarias (89 en la modalidad de dependencia y 13 de libre concurrencia).

Además, en el presente año hubo 7 personas que se beneficiaron de las ayudas técnicas. “Consiste en ofrecer en préstamo, sen custo algún para as persoas beneficiarias, axudas técnicas para usuarios do Servizo de Axuda no Fogar. Prestáronse guindastres, un asiento xiratorio de bañeira, unha cadeira de ducha e un lavacabezas”, explicaron al respecto desde Benestar Social.

Respecto a los mayores, el programa Xantar na casa cuenta con 15 usuarios, que reciben comidas semanalmente en sus domicilios, mientras que el centro de día presta atención terapéutica integral y plural a las personas mayores con dependencia y en grave riesgo de padecerla. El centro dispone de 40 plazas y, a día de hoy, tiene ocupadas 35.

Y buscan mantenerlos activos con varias iniciativas, como las clases de mantenimiento para mayores (asisten unas 70 personas), las sesiones de bailoterapia (47) y los talleres de memoria (61). En esta última actividad se pretende fomentar el envejecimiento activo, paliar el deterioro cognitivo de los mayores y buscar la participación social. “Todo ello, a través de lecturas, ejercicios ortográficos y matemáticos y juegos de memoria que desarrollan tanto en las sesiones como en sus casas de manera individual”, explicaron desde el citado departamento.

Actualmente, también prestan apoyo educativo y psicosocial a 15 familias con la finalidad de atender y prevenir las situaciones que puedan provocar “risco social nos e nas menores e as súas familias, desenvolvendo accións que melloren a súa situación”, así como apoyo educativo a niños y niñas sonenses en situación vulnerable, “co obxecto de mellorar o seu rendemento escolar. O apoio préstase a alumnado de Infantil, Primaria e Secundaria. Na actualidade estanse beneficiando 46 rapaces e rapazas”, explican.

En cuanto a los menores, la concejalía de Benestar Social cuenta con un Servizo de Atención Temperá que se presta a nivel comarcal y que consiste en la atención especializada a pequeños de cero a seis años con trastornos de desarrollo o en situación de riesgo de padecerlos. Dieciocho niños de Porto do Son se benefician de este servicio.

A mayores, el citado departamento convoca ayudas escolares para la cobertura de gastos relacionados con la escolarización, así como otras dirigidas a apoyar a varias entidades de carácter social que atienden a personas de este municipio que pertenecen a colectivos vulnerables. En el año 2022 se prevé que reciban estos fondos seis entidades.

Por último, en el presente ejercicio se acometió una reforma de una infravivienda por parte del Concello. “Carecía de las mínimas condiciones de habitabilidad y, siendo el hogar habitual de los propietarios, estos no contaban con los recursos económicos para acometer dichas obras de mejora”, señalaron.