Obradoiros para xerar empregos

A rexedora de Trazo explicou que a partir do 19 de setembro se porá en marcha un obradoiro de emprego centrado no ámbito forestal. Desta vez, Trazo será o promotor, e estará compartido con Tordoia e Cerceda. “Son un total de 20 as persoas que se beneficiarán, pero aínda non sabemos cantas serán de cada municipio. Este luns reunirémonos para deixalo pechado”, sinalou a alcaldesa.

Tamén se beneficiará Trazo doutro obradoiro que comparte cos outros seis municipios da Mancomunidade de Ordes (Tordoia, Cerceda, Oroso, Ordes, Frades e Mesía). “Neste caso a formación centrarase no eido da albanelaría e a carpintaría”, indicou Fina Suárez.

O orzamento que a Xunta de Galicia aportou a cada un destes dous obradoiros é de case 504.000 euros. Un investimento que, según sinala a rexedora, “é moi útil para que os parados poidan facerse un oco no mercado laboral, pero tamén, no caso do obradoiro do que somos promotores, para axudar na limpeza dos montes”. Algo vital para evitar os incendios.