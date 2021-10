Obras en dieciséis pistas deportivas de la capital maiana para renovarlas

Más allá de los pabellones municipales que existen en las dos urbes de Ames, hay que recordar que las únicas infraestructuras para la práctica cotidiana del deporte que poseen en el grueso de las parroquias del rural maiano son las pistas polideportivas. Y estos días el Ayuntamiento acomete un lavado de cara en estas infraestructuras de cara a sustituir elementos dañados y modernizar otros.

Se trata de intervenciones que se están centrando en arreglar los cierres, mejorar en el pavimento, repintados y sustitución de canastas o porterías que, según la concejalía de Deportes, están ejecutando en las pistas polideportivas de titularidad municipal. Y el alcalde, Blas García, quiso visitar la ejecución de los trabajos acompañado por la edil de Deportes, Susana Señorís, y el técnico de este departamento, Alberto Viaño.

Dichas mejoras se están llevando a buen puerto a partir de un informe realizado por el propio departamento en el que se recogieron las deficiencias localizadas en estas infraestructuras, tras lo que se solicitó un presupuesto de reparación “e a día de hoxe estanse a facer esas melloras”, reseñan desde el gobierno tripartito local.

Actualmente existen en Ames dieciséis pistas polideportivas descubiertas, repartidas entre los dos núcleos urbanos, Bertamiráns y O Milladoiro, y la zona rural, donde también hay varias instaladas. Dichas obras de mejora están siendo realizadas por la empresa OMIP (Obras, Montajes, Instalaciones y Proyectos). Y entre las más reseñables, destacan las que se acometerán en la dotación ubicada en Guimaráns, donde se va a nivelar un terreno que presentaba grietas. Ya en la pista de Ventín, que tiene una gran demanda por su elevado uso, se incluyó un pavimento de hormigón, ya que el que presentaba era demasiado agresivo y, debido al trote que soporta, carecía incluso de líneas de juego.

En otras se van a sustituir las canastas y porterías que no cumplen con la normativa, y en el grueso del objeto de estas medidas se renovará la pintura que enmarca y delimita los distintos campos de juego, y que ya casi no son perceptibles “Estas actuacións eran moi necesarias xa que as pistas deportivas non son unicamente espazos para practicar deporte, senón tamen de ocio e esparcemento para os rapaces e rapazas de Ames”, afirmó Señorís.