Obras para acabar con las balsas que inundan casas y vías de Cantalarrana

El ejecutivo local tripartito de Ames acaba de dar luz verde en junta de gobierno al expediente de licitación de las obras de la red de pluviales, en el lugar de Cantalarrana y hasta el límite con Brión, para acabar con las balsas de agua. Se trata de un proyecto relacionado con el ciclo integral del agua con un importe base de licitación de 60.796 euros y dentro del Plan Ames Progresa 2021-2023.

El proyecto contempla la ejecución de una red de pluviales para canalizar la gran cantidad de agua que se concentra entre el lugar de Cantalarrana y el límite con el otro municipio maián, y suma un presupuesto de ejecución por contrata de 60.796 € con IVA. Según los técnicos, en momento de elevada pluviosidad la acumulación de agua puede ocasionar daños en el pavimento de la carretera y en las viviendas de dicho lugar, así como situaciones de peligro para la seguridad vial.

Y para dar solución a esta problemática se pretende instalar una red de pluviales de 286 metros. Las tuberías contarán con las correspondientes arquetas de alcantarilla.

Además, sobre dicha red se ejecutará una cuneta de seguridad revestida de 290 metros de longitud y con un ancho máximo de 1,80 metros, que permitirá la conducción superficial de las aguas de las escorrentías, facilitando además sobre ella el tránsito de peatones por esta misma zona. En la parte inicial del margen izquierdo (en sentido hacia Brión) se ejecutará una zona peatonal más estrecha de un metro de ancho.

Una vez finalizada la ejecución de la red de pluviales se arreglará el pavimento afectado con zahorra, grava y aglomerado en caliente.

Las obras también contemplan la reposición de la señalización horizontal y vertical afectada, así como el pintado de un paso de cebra que va a incluir la señalización vertical correspondiente.

Se da la circunstancia añadida de que este proyecto fue previamente aprobado por unanimidad de toda la Corporación municipal en el pleno ordinario de noviembre de 2020. El alcalde de Ames, y responsable de Obras e Servizos Básicos, Blas García, explica que “esta actuación executarase na pista que vai ata o límite co concello de Brión, onde se colocará unha tubaxe para as augas pluviais que se orixinan nesa zona e darlle saída natural. Deste xeito, eliminaranse as augas que van cara a rúa da Fragua e mellorarase a seguridade, tanto peonil como viaria, nesta zona. Asimesmo, construirase unha cuneta e rígola de formigón”, aportaba García.

Hay que recordar que en 2019 el tripartito mejoró el firme de la carretera que va desde la travesía de Fontaldeiro hasta los lugares de Cantalarrana y Carballido, repintando luego el vial con el consiguiente cambio en el sentido de la circulación. De este modo, desde que acabaron los trabajos de pintado, sólo se puede circular en sentido único desde la calle Fontaldeiro hacia el cruce de los lugares de Cantalarrana y Carballido, y desde dicho cruce hacia la aldea de Cantalarrana, en la que ahora se mejorará la canalización de pluviales.

Con esta modificación del sentido de circulación, se trata de mejorar la seguridad vial para los peatones, incluyendo sendas peatonales, muy reclamadas por los vecinos, ya que son muchos los que van andando hasta el núcleo urbano de Bertamiráns.