Ofensiva parlamentaria para mantener plazas de estacionamiento en Teo

La parlamentaria socialista Noa Díaz acaba de presentar una serie de iniciativas parlamentarias para reclamarle a la Xunta de Galicia que modifique el proyecto de mejora de la accesibilidad y conexión de las paradas de autobús en Cacheiras y A Ramallosa, en el Ayuntamiento de Teo, de cara a mantener las plazas de estacionamiento hoy disponibles. Y es que hay que recordar que recientemente se iniciaba el proceso de información pública sobre el espacio para marquesinas.

La responsable socialista explica que el proyecto presentado por el Gobierno gallego, financiado a cargo del Plan de recuperación, transformación e resilencia, supondrá la supresión de veinticuatro plazas de aparcamiento en la Travesía de Cacheiras y otras dos en A Ramallosa, agravando los problemas de falta de aparcamiento que soportan estas zonas, puramente comerciales, pero también residenciales.

Díaz advierte que el afianzamiento de población en los pequeños núcleos urbanos se vuelve “tarefa imposible” si no se les facilita el acceso a todos los servicios, lo que “pasa tamén por promover o consumo e a actividade comercial local”, algo que con este proyecto resulta “moito máis comprometido”.

Según aportaba la portavoz socialista teense, Uxía Lemus, estas actuaciones eliminarán “en Cacheiras sete prazas fronte ao salón de peiteado Yolanda Tejo ou á mercería Alferga; outras sete na zona da Mediateca do Grilo e do supermercado A Praza; dúas fronte ao salón de peiteado Anuska, na Ramallosa ou cinco na zona do restaurante Canaletto”, precisó.

Asimismo, recuerda que las obras en Pontevea afectarán también “ás actividades da gasolineira e do taller Pernas, por exemplo”, indicaba.