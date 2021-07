Ola de solidaridad en Noia para operar a la pequeña Anahír

La ola de solidaridad para ayudar a la pequeña Anahír González, de 5 años, sorprende a su progenitora, Lorena García. Esta noiesa, madre coraje, lanzaba un mensaje a través de sus redes sociales para solicitar ayuda a sus allegados para conseguir los fondos necesarios para operar, por tercera vez, a su pequeña, que padece una parálisis braquial obstétrica (PBO).

Una lesión que, según indicó, fue provocada en el parto. “Tiven un embarazo fenomenal, non houbo ningún tipo de problema, só me decían que era unha nena bastante grande. Cando ingresei, Anahír estaba moi alta, non baixaba para onde tiña que situarse”, explica. Tras dos jornadas de ingreso hospitalario, la bajaron a la sala de partos. “Eu non dilatara máis de tres centímetros e a nena seguía alta”, cuenta la noiesa, quien asegura que en ningún momento los sanitarios que la atendieron hablaron de “cesárea nin de probas de cabida nin de nada”.

Llegado el momento de la extracción, “a nena saliu pero daquela forma. Cando nos deron a alta a pequena tiña a clavícula rota, tres arcos costais, ademais dos nervios do plexo, que non nolo dixeron, só comentaron que era un nervio inflamado e que co paso dos días veríamos mobilidade”. Pero los días pasaron y esta no apareció.

A las tres semanas de su nacimiento le confirmaron lo que ya había avanzado el pediatra: era una PBO y necesitaría rehabilitación.

A los tres meses se sometió a la primera operación, “porque senón non había ningún tipo de posibilidade de recuperación”. La pequeña noiesa fue operada en Barcelona, en el hospital San Juan de Dios. A los cuatro años el cirujano que la trataba se cambió de centro hospitalario pero Sanidad impidió la derivación de la menor “porque non era punto de referencia”. Pero el año pasado el facultativo les informó de que había creado una clínica solidaria, “na que non cobra a súa man de obra para axudarnos pero sí a hospitalización”.

En 2020 pagaron una nueva intervención y ahora necesita una tercera “na que se realizará un cambio de músculo completo de perna a brazo”. Ante otra respuesta negativa para cambiarse al hospital del profesional “e tras buscar medios para facelo pola vía pública sen conseguilo”, ha lanzado una campaña de de recogida de fondos para Anahír a través de su cuenta de Facebook (Lore García).

La cirugía tiene un coste de 3.205 € y las personas que deseen aportar su grano de arena pueden realizar donativos a través del siguiente número de cuenta: ES09 0049 6779 9627 1625 8059. Además, organizarán eventos y actividades que sirvan para recaudar más fondos. Lorena asegura que “por miña filla fago o que sexa. Estou anonadada por todas as chamadas recibidas en 24 horas; foi incríble a repercusión, marabilloso”.