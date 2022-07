Oleada de rutas que invitan a sumergirse en la comarca noiesa

En los últimos veranos de la era covid, la población se adaptó a la situación y disfrutó del período estival de una manera diferente, optando por alternativas que no supusieran un riesgo de contagio pero que si permitiesen desconectar. En ese contexto, el senderismo ha ido ganando terreno. Tanto es así, que todas las administraciones locales disponen de un programa de rutas que permiten a vecinos y visitantes sumergirse en los encantos naturales y paisajísticos de sus municipios.

La comarca de Muros-Noia tiene muchos encantos por descubrir y el nuevo ciclo de caminatas que ideó la concejalía de Deportes de Porto do Son deja al descubierto algunos de ellos. Las rutas arrancaron con un itinerario jacobeo el pasado mes de marzo y se prolongarán hasta el 21 de agosto. La próxima, fijada para el día 13, previa a la exaltación del pulpo de Porto do Son, contará con un recorrido de más de 27 km y dificultad alta en la que los participantes abrirán boca antes de degustar las raciones de cefalópodo. Con salida en la localidad de Boiro, la comitiva cruzará desde la ría de Arosa hasta la de Muros-Noia a través de los Chans do Barbanza hasta alcanzar la villa sonense. Inscripciones a través de la dirección de correo electrónico osoncamina@gmail.gal.

Otro de los concellos que ha optado por este tipo de salidas es el de Outes. A lo largo de los meses de julio y agosto, las personas que se acerquen al municipio podrán optar por realizar visitas guiadas a diferentes elementos patrimoniales. La ruta a los petroglifos de Fontemoureira, nocturna, de 5 kilómetros de distancia y dificultad media ya se llevó a cabo una vez este verano. La próxima salida, que partirá de O Freixo, será el 5 de agosto a las 21.30 horas.

Otro de los trazados nocturnos es el que conduce a los gliptógrifos de A Carballa (19 de agosto a las 21.30). En cuanto a las diurnas, hay un itinerario que permite ver de cerca las fervenzas de San Paio (30 de julio y 13 de agosto a las 10.00) y otro los vestigios de la carpintería de ribera en Outes (27 de agosto a las 10.00). Para sumarse a estas iniciativas se requiere inscripción previa enviando un correo a turismo@outes.gal.

En Carnota también dan a conocer los lugares más emblemáticos y con más interés turístico del municipio a través de un programa de rutas. El próximo 28 de julio está prevista una circular, de aproximadamente 10 km, con salida desde Caldebarcos que transcurre en el inicio por la línea de costa, donde se pueden apreciar distintos ejemplos de arquitectura popular marinera, como los stands de pescadores o las antiguas fábricas de salazón, para luego continuar el curso del río y ver los molinos de Panchés y el mirador de Onde se Adora. Más información y reservas llamando al 610 228 083.

Y en Noia todos los jueves y viernes de julio y agosto ofertan visitas guiadas al casco histórico de la villa que, los sábados, serán teatralizadas de la mano del artista noiés Serafín Marcos. Por si esto fuera poco, también impulsaron un ciclo de tres rutas: la de los ríos sombríos (10 km), la de A Cova da Moura (9,5 km) y otra por la costa de Noia (10 km). Consulta fechas y horarios en el 981 821 598 o en la oficina de turismo.