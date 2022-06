Oleada musical en Muros

El calendario festivo de la comarca noiesa volverá a contar con sus grandes citas del período estival tras dos años en blanco debido a la pandemia del covid. Así, en el concello de Muros retomarán dos de sus citas estrella: las Carrilanas de Esteiro y el Castelo Rock. Este lunes la organización de ambos eventos desvelaban las propuestas musicales que harán vibrar al público muradano.

Artistas de primer nivel se darán cita en Esteiro entre los días 15 y 17 de julio con motivo del Festival das Carrilanas, uno de los más potentes de Galicia con entrada gratuita.

El coruñés Xoel López aparece como cabeza de cartel. También se subirán al escenario del festival los barbanzanos Heredeiros da Crus en el marco de la gira de su trigésimo aniversario; la cantautora Sés; Terbutalina con su último trabajo, Costa Abaixo, que incluye un videojuego sobre las carrilanas; Ortiga con su directo más divertido; The Rapants, la banda del momento en Galicia; A Banda da Loba, que estrena Xabón de Lagarta, y los también locales Capital Voskov completan la lista de los grupos gallegos que estarán presentes en la cita de Esteiro.

Por lo que respecta al panorama nacional, “desde Cataluña volven Itaca Band con novo disco Mil tormentas y un sol e un directo espectacular, e desde Madrid veñen os Venturi. Esta banda está xirando por toda España e coñecen ben o formato das Carrilanas, xa que un dos seus músicos participou no Gran Prix”, explicaron desde la organización.

Así mismo, destacan que se trata “do cartel máis ambicioso da historia do festival” y que no podría realizarse “sen o apoio de Vibra Mahou, a plataforma musical de Mahou Cinco Estrellas que xera encontros ao redor do directo, o Concello de Muros, Cultura da Deputación de A Coruña e a Xunta de Galicia”.

Tan solo una semana después, tendrá lugar en la villa de Muros la cita anual que organiza la A.C.R.D. Praia do Castelo: el Festival Castelo Rock. Los chavales que conforman la asociación llevan tiempo trabajando a destajo para poder sacar adelante, una vez más, la XVIII edición del festival que convertirá Muros en el epicentro del rock nacional.

A la banda británica Skindred, conocida por combinar a la perfección heavy metal, rock alternativo y reggae , se sumarán Landmvrks, El Drogas, Toundra, Lendakaris Muertos, Aphonnic, Hamlet y Lisdexia.

“O millor directo do trash metal estatal actual estará presente no escenario do Castelo Rock da man de Crisix”, confirmaron este lunes desde la organización del evento musical, que también avanzó que estará presente Bala, el dúo formado por Ánxela y Violeta, “unha das bandas máis prometodoras e con máis proxección do circuíto”.

Destacan en el programa otras formaciones gallegas. Llevarán su música a Muros Arrhythmia, Battosai, Deleiba, Monoulious Dop, Mileth, Mekanika Rolling Band y Cé Orquestra Pantasma.

“Dezaoito anos medrando son os que leva a A.C.R.D. Praia do Castelo e creando un festival diferente e cercano para todo aquel que escolla o Castelo Rock para pasar unha finde semana diferente que non deixará a ninguén indiferente”, aseguraron desde la citada asociación.

Desde la organización anunciaron que los abonos para asistir a los conciertos que se celebrarán el 22 y 23 de julio ya pueden adquirirse a un precio de 28 euros, más gastos de gestión. Las personas interesadas en conseguirlas deben saber que están a la venta en la página web del festival (www.castelorock.gal) o en la plataforma www.wegow.com.

Desde la asociación Castelo Rock también resaltaron que la zona de acampada será completamente gratuita y el aforo es limitado, por lo que se recomienda comprar la entrada con antelación.