Once quilómetros de sendas para os peóns en Bergantiños

PASIÑO A PASIÑO vaise dando resposta a unha necesidade xeralizada na maioría do territorio, onde, ata non hai moito, cando se deseñaban as estradas ninguén pensaba nos peóns e ciclistas, que son ademais os usuarios máis vulnerables. Estradas como a AC-433, que conduce a Laxe, unha das vilas turísticas por excelencia da Costa da Morte, carecen de beiravías e nalgúns tramos de arcén, polo que camiñar a pé é todo un exercicio de risco. Por iso, sexan benvidas as esperadas sendas peonís e ciclistas, que constitúen un importante paso adiante cara unha mobilidade máis segura e, ao mesmo tempo, saudable. Agardemos que esta aposta teña continuidade no tempo e no espazo, pois aínda queda camiño que percorrer.