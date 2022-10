Os Bolechas llevan a O Milladoiro la lucha de Mireia contra el daño cerebral adquirido

¿En qué familia no existen casos de ictus, lesiones craneoencefálicas o, incluso, tumores cerebrales? Se trata de una realidad que cuenta con su propia efeméride, el Día nacional del Daño Cerebral, que se conmemora el 26 de octubre. Y para concienciar sobre esta realidad a los vecinos de Ames, y plantarle cara con todos los medios necesarios, Os Bolechas se han sumado con su nueva obra: Mireia conta o que é o dano cerebral, que se presenta este martes, a las 17.30 horas en la biblioteca de Milladoiro.

De esta forma, los más jóvenes podrán acercarse este año a esta discapacidad, pero también al día a día de los que la sufren gracias a la implicación de los personajes de Pepe Carreiro y la edición del nuevo volumen a cargo de la Federación Galega de Dano Cerebral, Fegadace. El libro se va a presentar en el centro de lectura de la mayor urbe este martes por la tarde, y vendrá con regalo incluido, porque la citada federación va a donar un ejemplar a cada chaval que asista al acto, orientado sobre todo a los niños de 0 a 6 años.

La trabajadora social de Fegadace será la encargada de introducir el acto. A continuación, un niño y una niña de la asociación (Julia y Pedro, usuarios de Sarela) van a leer el cuento al tiempo que se proyecta en la pantalla fija de la biblioteca. Para cerrar, el dibujante Pepe Carreiro completará en vivo un dibujo en un rotafolio; y, por último, los pequeños que quieran podrán pedirle al autor que les firme el libro.

La Federación Galega de Dano Cerebral editó esta obra en el marco de un proyecto financiado por la Diputación de A Coruña a través de la convocatoria FOCVAA 2022. Además de impulsar su publicación, se distribuyeron tres ejemplares de Mireia conta o que é o dano cerebral adquirido en todos los centros de Enseñanza Infantil y Primaria, pero también en todas las bibliotecas municipales, de la provincia coruñesa.

El objetivo es ayudar al alumnado a familiarizarse, por una parte, con la detección y causas del daño cerebral adquirido y, por otro lado, con el respeto a la diferencia y el aprecio a la diversidad, para lo que se ponen en marcha diversos talleres en centros escolares para tal fin, con la propia distribución del libro en cuantas presentaciones y formatos tengan oportunidad para divulgar la publicación. Una vez presentado, se hará el reparto del ejemplar en formato físico.

UNA NIÑA. Mireia conta o que é o dano cerebral adquirido es una nueva guía de Os Bolechas en la que la familia conoce a Mireia, una niña que tiene daño cerebral adquirido. Con ella aprenden cuáles son las causas de esta discapacidad, como son las secuelas, que ella misma presenta, y reciben algunos consejos para relacionarse con las amigas y amigos que tienen daño cerebral adquirido. Fegadace destaca también que los lectores “reciben consellos para relacionarse de maneira máis respectuosa e inclusiva cos compañeiros e compañeiras con dano cerebral adquirido. O libro tamén ensina cales son as súas principais causas e como identificalas”.

Aportan, por último, que un grupo de personas con daño cerebral adquirido, usuarios de las asociaciones de Fegadace, “van ser as protagonistas do acto institucional do 26 de outubro, Día do Dano Cerebral”, ya que leerán “o manifesto reivindicativo nun acto na biblioteca do edificio da Valedora do Pobo que contará coa presenza da alta comisionada, María Dolores Fernández Galiño, e do presidente de Fegadace, Luciano Fernández Pintor”.