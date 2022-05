Os Castros, Luar na Lubre o As Maianas recuperarán las fiestas en las parroquias

La concejalía de Cultura pondrá a bailar a todo Ames con el programa Música nas parroquias, en un esfuerzo por recuperar las fiestas de las parroquias tras unos años de parón obligado. Y con este objetivo, idearon un cartel que incluye a todos los grupos musicales y agrupaciones tradicionales que pasarán por las parroquias en verano, y que van de Luar na Lubre a Devacas u Os d’Abaixo.

Esta campaña complementa a las ayudas para actuaciones y pasacalles, a las que el Ayuntamiento ya dedicó en este año unos 38.402,44 euros. De esta cantidad, un 26,7 por ciento fue destinado a agrupaciones locales.

Las próximas actuaciones ya confirmadas en el cartel son 16 (antes ya se celebraron cuatro más), empezando este mes con la agrupación Os Castros, en las Festas do Maio de Biduído, el domingo 29. En junio, As Maianas cantarán en la II Festa da Artesanía de San Xoán el miércoles 22, mientras que las Fiestas de San Xoán de Ortoño contarán con las corales Lojo Batalla y Antonio Santomil, el viernes 24 y el domingo 26. En julio, la Coral Antonio Santomil actuará de nuevo en la Fiesta de San Pedro de Bugallido, el domingo 3, mientras que el domingo 10 el grupo Luar na Lubre estará en la decimosexta edición de la Festa do chourizo ó viño de Ortoño.

El mes de agosto será el de mayor intensidad, arrancando el sábado 6 con As Maianas en las fiestas patronales de Tapia. A su vez, las del Rosario de A Madalena, en Milladoiro, contarán con la Banda de Música de Brión y Os Castros, el domingo 7 y el lunes 8. El jueves 11, la Coral Lojo Batalla estará en las Fiestas de Agrón, mientras que en la Festa da Peregrina del domingo 14 actuará la Banda de Música Ateneo de Negreira. Ya en la segunda quincena, el lunes 15 Airiños do Paseo de Colón pasará por la Festa da Nosa Señora de Biduído, para que acaben cerrando el mes, en las celebraciones de A Ameixenda, Retranqueiros y el grupo Devacas (27 y 28).

Como colofón de las festividades parroquiales, el domingo 11 de septiembre a Requinta da Maía estará en la Festa dos Muíños de As Tres Aldeas, parroquia de Ames, y ya en octubre, la agrupación Os Castros actuará en Agrón, el domingo 9, en las Festas de la Virxe do Rosario.

La carballeira de Ortoño fue el marco de la presentación de esta campaña, asistiendo el alcalde Blas García; la edil de Cultura, Natividade González; la técnica de Cultura, María Vázquez, más miembros de las asociaciones y de comisiones de A Ameixenda, Bugallido y Ortoño.