Otro verano de angustia rodeados de maleza sin limpiar en Ventosa

Una pareja que ha apostado por residir en el rural de Ames, concretamente en Ventosa, se niega a pasar otro verano más rodeada de maleza y con la amenaza de un posible incendio cercando su vivienda unifamiliar. Ya ocurrió en 2006, y desde entonces se han sucedido los escritos tanto a la Xunta como al Concello para que insten los desbroces en los terrenos que circundan su inmueble... A poder ser, antes del mes de diciembre, como ya les ocurrió en temporadas pasadas, y con el mismo grado de exigencia -y, por supuesto, de celeridad- que se le pide a cualquier titular de terrenos afectado por la obligación de mantenerlos despejados entre las casas.

Evidentemente, tanto la Administración autonómica como la local tienen constancia de esta situación, como reflejan los diferentes escritos remitidos a lo largo de los últimos años, dependiendo de si los terrenos son de carácter urbano o no. Pero es que, además, los afectados no alcanzan a entender “como no actúan de oficio, ya que la cuestión es recurrente en el tiempo”, aporta JLF. A su juicio, debería ser personal público el que se encargase de controlar la profusión de matorral en torno a las viviendas y núcleos afectados, y ordenar las actuaciones si fuera preciso pasando la minuta a los titulares del terreno, pero en ocasiones la respuesta no llega hasta bien terminada la época de más sequía y el riesgo de incendio.

Al respecto, aportan las referencias catastrales de las zonas más descuidadas, a las que cualquier persona puede acceder. Se trata de la finca 0685203NH340N0001JM, la 685202NH340N0001IM, así como la 15002A027005260000ZQ, el terreno 15002A027005270000ZK, parcela 15002A027005280000ZR, el 15002A027005290000ZD, también la 15002A027005300000ZK y por fin, la 15002A027005310000ZR.