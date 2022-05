Outes, dieciséis años al día de la información sociosanitaria

Las jornadas de información sociosanitaria de Outes, promovidas por el médico especialista de Atención Primaria Xosé María Dios Diz, llevan años cosechando éxitos. El ciclo, que profundiza en diversos temas de interés para la ciudadanía, cuenta con la colaboración de la Universidade de Santiago, el Concello de Outes, la Sociedade Galega de Xerontoloxía e Xeriatría, la Asociación Adisbismur y la entidad Terra de Outes.

La iniciativa, que ya alcanzó la decimosexta edición, se compone de un programa de ocho conferencias de otras tantas cuestiones, las cuales se desarrollan de octubre a mayo -el último jueves de cada mes- en el centro social outiense.

Ponentes de la talla de “Jiménez Herrero, Juanatey, Hugo Vázquez, Gestal e Carracedo xa pasaron por Outes a dar a súa conferencia maxistral”, indica el coordinador de las jornadas, quien explica que finalizada la charla, los asistentes participan en un coloquio en el que se interesan por las dudas del tema sanitario abordado. “É algo innovador e nos interesa moito; deixamos un apartado de 15-20 minutos para o coloquio, que moitas veces se prolonga máis que a propia conferencia”, afirma el profesional.

En el último ciclo hablaron de problemas oftalmológicos frecuentes con el doctor José María Fandiño; del futuro de la atención primaria con Manuel Martín; de la mujer mayor en la historia de la medicina con Carmen Manresa; de patologías cardíacas y factores de riesgo cardiovascular con la doctora Pilar Mazón Ramos; de trabajo social, “que é a gran olvidada dos centros de saúde”, con Teresa García; de la historia de la medicina con Fernando J. Ponte y sobre envejecimiento saludable con Soledad Perol Riveiro.

Las jornadas sanitarias llegarán a su fin el próximo día 26 de la mano del catedrático de física aplicada de la USC Jorge Mira Pérez, que disertará sobre Por qué es necesario el cambio estacional de hora?

“A xente leva moitas conferencias enriba -128 en 16 ediciones- e o éxito é tremendo; é o que nos motiva para seguir facendo este tipo de actividades. Están demandando, sobre todo despois da pandemia da covid, moita información en diversos temas”, afirmó el impulsor de la iniciativa.

Pero por si esto fuera poco, han fijado para el próximo mes de junio un novedoso seminario, también con el respaldo de la Universidade de Santiago de Compostela, “para levar a Outes toda a información sociosanitaria que consideremos sobre o tema da xerentoloxía”. Está dirigido al público en general.

En esta ocasión, se trata de un ciclo de 8 horas enfocado hacia la gente mayor y el envejecimiento saludable. Se desenvolverá en el centro social outiense los días 2, 9, 16 y 23 en horario de tarde, de 18.30 a 20.30 horas.

“Síndrome xeriátrico, caídas, inmobilidade, incontenencia urinaria, alteración de parámetros analíticos... todo isto que lle preocupa á xente maior. Tamén temos un apartado dedicado ao maltrato que sufren as persoas maiores sobre todo dende as entidades financieiras e todo o que é o mundo dixital, dende o propio goberno e as administracións, e as dificultades que teñen para acceder a diferentes servizos”, aseguró Xosé María Dios Diz.

En cuanto a las ponencias del seminario, estas correrán a cargo del coordinador del mismo, y repetirá Carmen Manresa, la comadrona del centro de salud de Ribeira. Para asistir es necesario anotarse previamente llamando al 981 850 575.

De este modo, la USC continúa acercando los contenidos universitarios a los habitantes de Outes. “Temos un público moi fiel de todas as xornadas que realizamos, en torno a 40-50 persoas en cada conferencia, e esperamos contar con ese núcleo de xente”, concluyó el médico.