Peixe e marisco nos menús dos máis novos para gañar en saúde

A conselleira do Mar, Rosa Quintana, visitou o Museo do Mar de Laxe na compaña de medio cento de escolares do CEIP Plurilingüe Pepe de Xan Baña, de Santa Comba, que participaron na campaña Ti si que es un bo peixe, promovida pola Xunta de Galicia. O obxectivo, afirmou, é fomentar entre os máis cativos o consumo de produtos da pesca, o marisqueo e a acuicultura galegas.

Quintana, que estivo acompañada tamén polo rexedor local, José Luis Pérez, e pola alcaldesa de Santa Comba, María José Pose, lembrou que máis de 5.700 escolares de entre tres e catorce anos puideron coñecer en 2021 a través desta acción e de xeito ameno as distintas especies de peixes e mariscos que captura a frota galega e as súas propiedades nutricionais. Trátase dunha campaña posta en marcha o pasado curso para renovar a iniciativa O sabor da aventura está no mar, que entre os anos 2010 e 2020 chegou a máis de 82.100 nenas e nenos.

A esta acción da Consellería do Mar engádese Fai click ao teu bocata, que substituíu a Ponlle as pilas ao teu bocata, co obxectivo de promover o consumo de conservas de produtos do mar entre a poboación máis nova e de ensinarlle a empregalas como base de receitas sinxelas. Estas dúas campañas chegaron a máis de cento cincuenta mil escolares de toda Galicia desde os seus inicios no ano 2010.

Deste xeito, tal e como explicou Rosa Quintana durante a súa visita a Laxe, o obxectivo principal do Executivo autonómico é que os máis pequenos se acostumen a comer produtos do mar favorecendo así un aumento da súa demanda e, ao mesmo tempo, dos seus prezos.

FROTA GALEGA. Así, según indicou a titular de Mar, “contribúese a compensar os esforzos que está a realizar a frota galega actualmente para abastecer de alimento á cidadanía ante o encarecemento da enerxía e das materias primas”. Ti si que es un bo peixe forma parte da campaña máis ampla da Xunta Galicia sabe Amar, coa que o Executivo autonómico pretende impulsar o consumo de peixes e mariscos entre a cidadanía e difundir a gran variedade de produtos da máxima calidade que o complexo mar-industria galego pon a disposición de todos os consumidores.

As actividades realizadas este mércores serviron para que os escolares participantes puidesen coñecer no porto os distintos tipos de embarcacións, artes de pesca e especies que se capturan. Tamén visitaron a lonxa local, onde comprobaron como é o proceso de primeira venda dos produtos pesqueiros e marisqueiros, como se celebra unha poxa e a importancia do etiquetado.

COSTUMES. A visita ao Museo do Mar de Laxe serviulles tamén aos nenos e nenas do colexio xalleiro como aproximación á historia e costumes das xentes da Costa da Morte, que puideron coñecer a través de diferentes maquetas, fotos, vídeos e mapas, entre outros.

Antes de rematar a xornada na vila mariñeira, entregóuselle a cada escolar unha bolsa con diversas preparacións realizadas a base de peixe. Os monitores que os acompañaron complementaron o agasallo cunha pequena explicación sobre as súas propiedades nutricionais.