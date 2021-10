Pemento de la DO Herbón: el único ‘auténtico’ para Europa

Es la segunda batalla que en las últimas décadas ganan las hoy cultivadoras y cultivadores integrados en el Consello Regulador de la Denominación de Origen Pemento de Herbón. La primera fue lograr la DO, cuyo reglamento fue aprobado en 2009, y hace unos días la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) hacía público su dictamen contra el Concello de Padrón en el conflicto que matenía con el Consello Regulador por utilizar el término “Padrón auténtico”. El organismo sentencia que el Concello no puede utilizar la etiqueta de “auténtico” porque “inducirá al consumidor a error”.

“Se da a entender que se trata no solo de un pimiento de la variedad de Padrón (a saber, de cualquier ámbito geográfico de cultivo), sino que se trata de un pimiento originario del municipio de Padrón y que, además, es “auténtico”, por lo que el consumidor relevante fácilmente puede establecer un vínculo directo con la Denominación de Origen Protegida Pimiento de Herbón”, señala el organismo europeo en una resolucion que recogen varios medios nacionales.

El conflicto se remonta a 2018, cuando el Concello de Padrón solicitó el registro de la marca ‘Padrón auténtico’ para distinguir diferentes productos, entre ellos verduras congeladas y en conserva; hortalizas; legumbres secas; frutas en conserva, secas, congeladas y cocinadas; jaleas comestibles; confituras; productos agrícolas, acuícolas, hortícolas y forestales, entre otros. El Consejo Regulador de Herbón se opuso a la inscripción sobre la base del artículo 8.6 del Reglamento 2017/1001, que regula las marcas de la UE, al entender que podía llevar a confusión a los usuarios. Pero el año pasado, en 2020 su rechazo fue desestimado por no estar sus pretensiones “bien fundadas”, según resolvió el organismo europeo.

Tras recurrir, la Oficina de Propiedad Intelectual dice ahora que “Padrón está incluido en el área de producción de la denominación de origen protegida, lo que puede llevar a pensar a los consumidores que están adquiriendo pimientos que gozan de todas las garantías de autenticidad y calidad de que gozan los pimientos de Padrón protegidos por la Denominación de Origen Protegida Pimiento de Herbón. De esta forma, la marca ‘Padrón auténtico’ constituye una indicación falsa o engañosa” argumentan.

La decisión ya es firme, ya que el Concello ha decidido no recurrirla. Ante ello, una de las promotoras de la lucha sin descanso por el reconocimiento de los verdaderos pimientos de Herbón, cofundadora de A Pementeira y hoy presidenta del Consello Regulador, Milagros González, expresó su satisfacción por la decisión europea.

En declaraciones a la TVG Milagros González razonaba que si se hubiese permitido, “chegarías a un supermercado o día de mañá e pides unha bolsa de pementos con DO Pementos de Herbón e outro ao lado cun logo que puxese ‘Padrón auténtico’, como eles querían rexistrar. Daquela alguén ao mercar preguntaríase cal sería o realmente auténtico. Porque a moitos os levaría a confusión”.

Asimismo aclaró que “isto non quita que se poida denominar variedade ou tipo Padrón para referirse a pementos da mesma especie producidos en calquera parte”. Finalmente incidió en que “non é o mesmo que poña variedade Padrón a que poña Denominación de Orixe Pemento de Herbón, porque o pemento de Herbón con DO é o auténtico, de onde partiu, a orixe do pemento que lle deu fama en todo o mundo”.