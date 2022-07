Plan de melloras nos polígonos da Laracha, Carballo e Ponteceso

O delegado territorial da Xunta na Coruña, Gonzalo Trenor, e o alcalde larachés, José Manuel López, visitaron este luns o polígono da Laracha no que se investirán máis de 46.000 euros, cun apoio da Xunta de máis de 37.000 euros, para levar a cabo un proxecto de sinalización horizontal e vertical.

Durante a visita o representante do Goberno galego informou que a Xunta apoiará, este ano, a tres polígonos industriais da comarca de Bergantiños cun investimento de máis de 290.000 euros, para a mellora das súas infraestruturas o que favorecerá un investimento total de máis de 429.000 euros. Trenor destacou que a través destes apoios se realizarán melloras nos polígonos industriais da Laracha con 290.000 euros, en Bértoa-Carballo con dúas actuacións de mellora da seguridade e acondicionamento dun aparcamento cun investimento de 235.000 euros cun apoio da Xunta de 171.000 euros e no parque empresarial da Mezquita-A Tella en Ponteceso de mellora dos seus accesos cun custo de máis de 146.000 € e unha axuda da Xunta de máis de 117.000 €.

Con esta liña de apoios, a Vicepresidencia primeira e Consellería de Economía, Industria e Innovación pretende solventar determinadas carencias de infraestruturas, así como novas necesidades en materia de comunicacións ou de servizos que presenta o solo empresarial galego co obxectivo de acondicionar e modernizar os parques. As axudas son dun máximo de 120.000 euros por proxecto e poden recibir anticipos do 25 % da axuda concedida.

O polígono da Laracha é, xunto co de Carballo, un dos de maior demanda. Só no que vai de ano 2022, Xestur adxudicou 12.633 metros cadrados, distribuídos en catro parcelas a tres empresas, o que supón un investimento empresarial en solo de 903.281’94 euros, segundo informou Suelo Empresarial del Atlántico (SEA). A xerente desta sociedade, Beatriz Sestayo, subliñou o dinamismo e o potencial desta área industrial, que xa supera o 80 % de ocupación, e que nos últimos tres anos supuxo a creación de preto de catrocentos empregos.

Respecto ao parque empresarial de Carballo, está en marcha o proceso para a súa ampliación. A Xunta adxudicou xa o proxecto co fin de habilitar máis de medio millón de metros cadrados. En Ponteceso tamén están a estudar unha ampliación, que estará vencellada ao desenvolvemento industrial, á FP Dual e ao programa da Aceleradora de Empresas da Deputación, segundo informou o alcalde, Lois García, quen anima ás empresas a aproveitar os fondos Next Generation.