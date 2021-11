Plans de empregabilidade para veciños da Laracha e Carballo

O alcalde larachés, José Manuel López, sinalou que este será o terceiro programa destas características que se vai realizar no seu municipio, e subliñou os “bos resultado no aspecto formativo e de inserción obtidos nos dous anteriores”.

Salientou tamén que o tipo de formación ofertada, centrada en sectores tan diversos como o comercio, a loxística e a atención sociosanitaria a persoas dependentes, “son especialidades con demanda actual de traballadores cualificados”.

En definitiva, “co PIE preténdese aproveitar as oportunidades que se presentan no termo municipal da Laracha e o seu entorno, en especial grazas ao desenvolvemento industrial que se está a rexistrar no noso concello”, engadiu o rexedor.

Os cen participantes no PIE da Laracha poderán elixir entre sete accións formativas do catálogo de especialidades do Servizo Público Estatal.