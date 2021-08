... “Pondría unas pistas de tenis y pádel públicas”

Residente en O Milladoiro, soltero, ¿qué tres cosas haría en favor de los vecinos?

Bueno, pues a ver, yo las tres cosas que cambiaría de O Milladoiro serían las siguientes: en primer lugar haría más zonas verdes, porque la gente que tenemos perros necesitamos unas zonas donde poder pasearlos y, a mayores, zonas donde poder pasear, descansar y, sobre todo, poder hacer vida familiar y pasar tiempo de ocio. En segundo lugar, mejoraría las líneas de transporte público porque desde que han cambiado la empresa de transporte no se cumplen los horarios, las frecuencias son menores y el precio es exageradamente caro para el recorrido que hace el autobús de apenas 4 km entre O Milladoiro y Santiago. Por último, mejoraría las instalaciones deportivas, ya que la gente que nos gusta hacer deporte echamos de menos áreas que no estén dedicadas al fútbol o baloncesto, como pádel o tenis...

¿Qué es lo mejor de vivir en el concello de Ames?

Lo que más me gusta es que es una zona muy tranquila para vivir y se vive muy bien.

¿Y lo que peor lleva?

Lo que menos me gusta de vivir en O Milladoiro es la gran cantidad de gente que hay en algunas zonas y la poca que hay en otras, el ambiente está muy disperso y eso no me gusta.