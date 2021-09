... “Poría sobre as cinco e media da mañá o primeiro bus”

Residente no Milladoiro, solteira, que tres cousas faría en favor dos veciños?

Como habitante do Milladoiro a verdade é que habería moitas cousas que melloraría se fose alcaldesa, pero se só me puidese quedar con tres, serían as seguintes: en primeiro lugar, os horarios dos buses, xa que como estudante da USC, dependo deles para trasladarme ao meu centro de estudos e coma min moita máis xente que os necesita. Estos pasan moi mal e non cumplen cunha puntualidade rigorosa que se poida dicir. A maiores, aumentaría os espazos destinados ao aparcamento, dado que o considero bastante difícil se non contas cunha praza de garaxe. Por último, investiría máis en zonas verdes, para poder dar un paseo en condicións e aparcar tanto edificio e asfalto tras o traballo.

Que é o mellor de vivir no concello de Ames?

O que máis me gusta de residir no Milladoiro é a tranquilidade que existe e o bo acceso que temos a todos os servizos necesarios; ademais, Santiago está a tiro de pedra de aquí.

E o que peor leva?

O que menos me gusta do Milladoiro é, sen dúbida algunha e como xa dixen ao principio, a mala frecuencia que ten o bus, xa que no cumple o horario estipulado e para o meu parecer comeza a pasar moi tarde.