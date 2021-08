Porto do Son lucirá unas sonrisas mucho más sanas

El apego a la tierra es algo que define muy bien el carácter de los gallegos. Es un sentimiento difícil de explicar, pero que siempre está presente. Y queda más que demostrado con la apuesta de la doctora noiesa Paula Otero Troitiño, que acaba de abrir la clínica dental Oralson en la rúa da Igrexa de Porto do Son, localidad en la que trabaja su padre desde hace más de veinte años y a la que se siente muy unida.

Con el objetivo de ofrecer una odontología moderna, cercana y de calidad al alcance de todos los pacientes, las especialidades que ofrece Oralson –con número de registro sanitario C-15-004444– se centran en odontología general, odontopediatría, ortodoncia, implantología, prótesis y estética dental.

La doctora Paula Otero Troitiño se graduó en Odontología por la Universidade de Santiago de Compostela (USC) y cursó además un Máster en Rehabilitación Oral, Odontología Estética Avanzada y Nuevas Tecnologías por la Universidad Católica de Murcia (UCAM).

Un grupo de excelentes profesionales velará por la salud oral de los pacientes de todo el entorno de Porto do Son. La doctora Paula Otero siempre supo donde quería abrir su clínica. “Yo soy de Noia, pero mi padre trabaja aquí en Porto do Son desde hace más de veinte años y por eso estoy muy vinculada a esta localidad. Además me encanta esta zona de Galicia y siempre tuve claro que quería trabajar en la comarca”.

El momento no es quizá el más propicio para los emprendedores, pero en este caso se intentó darle la vuelta. “Cuando terminé los estudios de grado ya tenía en mente el proyecto de la clínica y aunque la pandemia del coronavirus haya supuesto un bache en el camino y una demora a la hora de poner la clínica en funcionamiento, también nos ha servido para implementar nuevas herramientas con el objetivo de que la clínica sea todavía un espacio más seguro”, indica la doctora Paula Otero.

La clínica dental Oralson intentará dar un completo servicio y para ello pone a disposición de sus pacientes un amplio abanico de especialidades. “La clínica ofrece una odontología integrada en las distintas especialidades, como son la odontopedriatría, la ortodoncia, implantología, odontología general, estética y rehabilitación oral en general. Lo que pretendemos es acercar a Porto do Son una odontología moderna, actualizada y centrada en las necesidades específicas de cada paciente”.

Porto do Son es una localidad que puede presumir de contar con numerosos servicios, a los que se suma ahora una clínica dental actualizada y moderna que se sitúa en el número 31 de la rúa da Igrexa.

Todos los que quieran concertar alguna cita médica o recabar cualquier tipo de información pueden ponerse en contacto con la clínica dental Oralson mediante correo electrónico a través de la dirección clinicadentaloralson@gmail.com o por vía telefónica en los números 981 972 868 o 604 037 363.