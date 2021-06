Pose gobernará Santa Comba por la “falta de decencia” de Barbeira

afortunadamente, semella que a executiva provincial do PSdeG actuou coma debe no primeiro trámite do expediente contra Ucha, e agora deben de mover peza outros órganos. Pero hai varias cousas xa claras. Por unha banda, que foi o rexedor defenestrado quen faltou a súa palabra, non o socialista (e hai máis: Barbeira intentou negociar co PP aos poucos meses de chegar ao poder). Por outra, que o líder do PSOE local rexeitou participar no goberno do PP, e incluso pediu perdón aos seus veciños. E, por último, que os partidos deberían mirar un pouco mellor a quen colocan nas listas, porque no caso de Santa Comba, e de non mediar unha moción de censura, habería que aturar e pagarlle un soldo dous anos máis a este... elemento?