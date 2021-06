Praias e piscinas seguras en Área: axudas para ‘fichar’ 91 socorristas

O delegado territorial da Xunta na Coruña, Gonzalo Trenor, recalcou que “estes programas son unha mostra máis de que a Administración autonómica está a facer un importante esforzo para crear emprego na provincia e, neste caso, faino a través dun traballo conxunto cos concellos, o que implica un triplo beneficio: o aforro para as facendas locais; a garantía de que as ocupacións solicitadas responden ás necesidades reais dos municipios que, como administracións máis próximas, coñecen as necesidades máis urxentes; e o impulso á creación de emprego no eido local”.