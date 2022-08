Premian al Instituto do Milladoiro por ‘poner a bailar’ a Delgado Gurriarán

La Secretaría Xeral de Política Lingüística y la Dirección Xeral de Formación Profesional acaban de hacer públicos los reconocimientos a los mejores proyectos de innovación educativa en materia de dinamización lingüística en el curso 2021-22. Y entre ellos, se consideraron como “excelentes” cinco iniciativas, entre las que se encuentra O poeta que baila, un proyecto que fusiona literatura y música realizado de manera conjunta entre el IES do Milladoiro y el IES Marco del Camballón de Vila de Cruces.

El trabajo, que busca vincular la obra literaria de Florencio Delgado Gurriarán con la música gallega y latina, recibirá una dotación de 2.000 euros para continuar con el proyecto, que incluye la elaboración de videoclips o la producción de una serie de poemas musicados en un estudio de grabación. O poeta que baila se encuentra, de esta forma, entre las cinco iniciativas que obtuvieron la consideración de “excelente”, otorgada por Política Lingüística y Formación Profesional a través de la convocatoria para la realización de proyectos de innovación educativa en dinamización lingüística. Y, en concreto, el trabajo busca unir la música y la poesía a través de un proceso de aprendizaje participativo y siempre horizontal.

De este modo, se trata de vincular la lírica de Florencio Delgado Gurriarán, autor al que se dedicó el Día das Letras Galegas 2022, con la música gallega y la latina, acercando a su vez al alumnado a la escena musical gallega actual. Y con esta premisa, se marcaron los objetivos de musicar poemas con una serie de artistas reconocidos, grabarlos de manera profesional y también de elaborar los inevitables videoclips.

Al hilo, desde el IES del Milladoiro se presentaron dos propuestas, que incluyen una cumbia con el grupo Los Jinetes del Trópico, y un corrido mexicano con el artista Xurxo Souto. La dotación económica recibida con el premio permitirá que, a la vuelta de las vacaciones, en los meses de septiembre y octubre, se pueda continuar con el proyecto, procediendo a la grabación de las canciones.

Antes de que esta iniciativa hubiera sido seleccionada, y a lo largo de todo el curso 2021-2022, profesorado y alumnado prepararon el trabajo, seleccionando las letras y los poemas a musicar, contactando con varios artistas –entre ellos el propio Xabier Díaz– y transmitiéndoles sus propuestas. En total, alrededor de una docena de alumnas y alumnos de diferentes edades del IES del Milladoiro participaron en el proyecto.

Además, unas 16 personas entre el profesorado de ambos centros recibirán una certificación de Primer Premio de Innovación Educativa.

El profesor del Instituto do Milladoiro Manolo Maseda se mostró “inmensamente feliz” con la recepción del premio, que permitirá “realizar un soño” a los estudiantes del centro: asistir a un estudio de grabación profesional y trabajar con artistas gallegos reconocidos. “Cremos que este tipo de accións, nas que o alumnado entra de forma lúdica e emprega a súa lingua con orgullo, empoderan e fan que a lingua sexa un elemento diario, sen ter que insistir constantemente na diglosia. Tratamos de ver o talento oculto do alumnado, de non excluír a ninguén e de aprender no camiño con proxectos transversais”, apunta.