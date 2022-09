Presumen de Conta Xeral en Ames entre críticas por los tributos y retraso en pagar

Tras la comisión informativa de 27 de julio en la que se dictaminó favorablemente la Conta Xeral 2021 de Ames, la cuestión llegaba a pleno ordinario, sacando pecho el tripartito por los 9,3 millones de Tesorería acumulados y recibiendo críticas del PP y Cidadáns ante la “elevada fiscalidade” y un período de pagos a proveedores “que chegou a triplicarse”. Incluso Ames Novo solicitó más inversión social... pero, finalmente, se aprobó por unanimidad.

Entre los datos, el resultado presupuestario fue ajustado en 1.750.000 euros y el remanente de Tesorería alcanzó los 9.366.000 €, según el tripartito, con unas “cifras de execución máximas no tocante aos gastos de 27.039.000 euros de obrigas recoñecidas, na que destaca unha cifra de execución de investimentos, capítulo 6, do Concello por importe de 3.245.000 euros e unhas cifras de ingresos que acadaron os 28.355.000 €”.

Al hilo, la edil de Economía e Facenda, Genma Otero, destacó que “durante o exercicio 2021 o Concello de Ames recuperou a estabilidade orzamentaria, cumpriu o nivel de débeda viva e acadou un remanente de Tesourería de 9.366.000 euros”. Asimismo, subrayó que “incrementáronse os gastos de persoal, os gastos correntes de bens e servizos e as transferencias correntes. Ao mesmo tempo descenderon os gastos financeiros”. Y todo ello sin olvidar también que “durante o exercicio 2021 alcanzouse un nivel de execución moi alto. Aínda así non se puido executar todo o que nós quixéramos, pero consideramos que foi un éxito por todos os atrancos que houbo na canle de subministro de material. Agardamos que este ano se poidan executar proxectos importantes que xa están adxudicados ou en licitación”.

En su intervención, el edil del grupo mixto, José Ramón Oulego (Cidadáns) abundaba en que “os investimento reais descenderon con respecto ao ano 2020 e incrementouse o período de pago a provedores chegando a triplicarse. Malia a que descenderon o número de reparos respecto ao ano anterior, esta segue a ser unha constante neste mandato, o que pon de manifesto o escaso interese do goberno municipal por cumprir a Lei de contratos do sector público”.

Destacó además que “o Concello de Ames posúe un alto remanente de Tesourería e dita contía poderíase empregar no beneficio dos veciños e veciñas ou para poder facer unha rebaixa fiscal”.

A su vez, Quique Costas, de Ames Novo, trasladaba que “a Conta Xeral é unha foto da xestión feita polo goberno municipal durante o exercicio 2021 e que confirma que o Concello ten un endebedamento baixo e un nivel de autonomía alto, o que é unha boa nova. Temos un remanente de Tesourería moi alto, pero reduciuse a taxa de investimentos, o que se traduce en que a cantidade de gasto realizada é moi baixa. Gustaríame que as cousas se fixeran doutro xeito e que se redobraran esforzos no que atinxe ás políticas sociais”.

“As persoas menos favorecidas levamos vivindo unha crise permanente, polo que é necesario facer un esforzo en políticas sociais de cara ao futuro”, añadió al respecto.

Pero sin duda la más dura fue la portavoz del Partido Popular de Ames, Oliva Agra, recalcando que “non consideramos que sexa facer unha boa xestión ter un remanente de Tesourería de algo máis de nove millóns de euros. Tampouco é facer unha boa xestión ter asfixiados aos veciños e veciñas de Ames coa política fiscal que temos na actualidade. O Concello está recadando un 18 % máis na actualidade que ao comezo do actual mandato, o que nos parece bochornoso, xa que se recada máis, pero eses ingresos non se invisten na veciñanza. Temos que catalogar a acción do goberno municipal de total desgoberno e improvisación, que se manifesta no gran numero de reparos existentes e no abuso de adxudicacións directas a través de contratos menores”.

En la misma sesión salieron adelante los festivos (10 de abril y 18 de mayo); el cambio de responsable del servicio de limpieza y 28.000 € extra para mejorar el pabellón de la mayor de las urbes.