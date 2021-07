Protestas contra el cierre del aula en el CEIP de Sardiñeiro

Todo parece indicar que, por el momento, no hay marcha atrás por parte de la Consellería de Educación, y en la localidad de Sardiñeiro (Fisterra) están decididos a continuar con sus reclamaciones. El ANPA Arco da Vella del CEIP Areouta mantendrá sus reivindicaciones para protestar contra el cierre de una unidad de Primaria en el centro, lo que supone mantener a los alumnos de seis niveles educativos distintos mezclados en una sola aula.

Las perspectivas son malas y la situación “agotadora”, explican los portavoces. Esta semana representantes del ANPA acudían a un encuentro con la Administración. Esperaban hablar con el jefe territorial y, según explican, fueron recibidos por técnicos. Fue “unha reunión informativa, onde nos contaron o que xa sabíamos” comenta la presidenta del ANPA, Tania Corujo, que sostiene que a pesar del “baixón” provocado por el desencanto de la reunión, “seguiremos reclamando a ver se conseguimos algo”.

Corujo piensa que no hay razonamiento pedagógico que sostenga esto: “É difícil de entender que dezaoito nenos estean ben atentidos cun só profesor de referencia”. Critica que así no se apoya la fijación de población en el medio rural y que a este ritmo “o seguinte paso será o peche do centro”. Teme que la decisión de la Xunta provoque una disminución de matrículas en los próximos meses. También se quejan de que fueron avisados el mismo día 30 de junio, al mediodía, “o que nospillou descolocados”. Asegura que “no pobo isto está xerando bastante malestar” y no coincide con las premisas del gobierno autonómico. “Non é certo que non se poidan facer excepcións e se cambien cousas” afirma Tania Corujo.

De momento, la entidad mantiene operativa una recogida de firmas en Change.org, con medio millar de firmas reunidas. Ya hubo concentraciones, y el BNG de Fisterra, que forma parte del gobierno local, anunció que presentará una moción en apoyo de las demandas de los padres. Se debatirá la próxima semana en el seno de la Corporación. El asunto también llegará al Parlamento de Galicia. “Non nos rendemos”, subrayan desde la ANPA.