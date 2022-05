Puesta a punto postpandemia con rutas medidas en pasos y minutos

Doli Folgar, la diseñadora de los “pasosminuto”, explica que “estas representacións gráficas que fomentan os desprazamentos a pé son parte de moitas cidades europeas coma Londres ou Florencia, e como dato importante debemos saber que todo isto naceu na cidade galega de Pontevedra”, destaca.

Además, y a diferencia de otras urbes con trazados más extensos, en Ames “decidimos facer percorridos máis curtos, a partir do 50 metros, coa intención de que as persoas que fagan estes percorridos poidan ir sumando pasos a medida que percorren diferentes tramos urbanos. A idea é que as persoas maiores, e todos os veciños en xeral, se animen a camiñar e vaian andando á oficina de Correos, ao centro de saúde... O obxectivo é ir deixando o vehículo estacionado e ir facer os recados do día camiñando pouco a pouco”.

Y, precisamente, para poder descansar entre tramo y tramo, “nos paneis informativos tamén se inclúen zonas verdes para o descanso”, aporta Folgar.

Por su parte, el regidor Blas García recordó que recientemente se celebró “a xornada de saúde mental e a II Feira da Saúde, e falabamos alí da importancia da aposta deste goberno pola promoción da saúde. Levamos moito tempo traballando en motivar e incentivar que os veciños e veciñas de Ames fagan unha vida máis saudable, e este é un paso máis que damos, para que a veciñanza saiba por onde desprazarse e as rutas que teñen que facer para ir sumando pasos. Se algo bo trouxo a pandemia é que as persoas buscamos saír á rúa, saírmos a camiñar, e coñecer novas zonas onde as persoas saímos a pasear e a facer exercicio”, trasladaba.

Por último, la edil de Promoción da Saúde, Luísa Feijóo, hizo hincapié en que “o que pretendemos con este proxecto é unir os puntos principais do Concello e sobre todo que a xente tome consciencia do que é camiñar e a mobilidade sostible. Aquí en Ames a verdade é que as distancias apenas existen, polo que camiñar é un dos hábitos de vida saudable que agora mesmo estamos impulsando”, apuntaba la concejal.