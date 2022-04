Quejas al modificarse o ‘volar’ horarios del autocar para Ames, Piñeiro y Covas

La concejalía de Mobilidade de Ames acaba de remitir a la la Dirección Xeral de Mobilidade las quejas recibidas por parte de la asociación de vecinos Pedra do Fuso –que incluye a los lugareños de las parroquias de Piñeiro, Ames y Covas–, sobre el mal funcionamiento del servicio de transporte metropolitano. Su demanda es que se restablezca su prestación con la normalidad y frecuencias establecidas desde hace años.

De este modo, cargan contra la supresión de los servicios de autocar “cando os precisan para cubrir outras rutas, sen notificar nin avisar aos usuarios”, modificando los que tenía la anterior concesionaria que unía Piñeiro con la capital gallega. Otra de las quejas expuestas se debe a la desaparición de la frecuencia con horario de salida de Santiago a las 13.00 horas, modificación notificada por los conductores (a posteriori) a quienes usan el servicio. Esa falta de información provocó el abandono de los usuarios del servicio en las paradas en varias ocasiones. Y además, también volaron los servicios con salida de Piñeiro, dirección Santiago, desde las 10.50 hasta las 17.00 horas.

Por otra parte, critican que se alterasen los horarios de las rutas, “pasando algunhas veces antes da hora establecida en cada parada”, con el resultado de que los usuarios se quedaron tirados. Y, asimismo, se modificó el número real de pasajeros en alguno de los viajes, “non cobrando o importe do servizo e alegando que o lector da tarxeta-bono non funciona por falta de cobertura”. En este caso, aporta el Concello, el pasajero no tiene deber de abonarlo en metálico (al haber pagado con antelación el importe en la compra de la tarjeta-bono metropolitana).

Desde Pedra do Fuso entienden que este comportamiento de la empresa concesionaria del servicio de transporte público “pode ser premeditado para xustificar a retirada de frecuencias por falta de usuarios”. Y el regidor Blas García avanza con rotundidad que “este goberno defenderá e apoiará a toda a veciñanza nas súas reclamacións sobre o funcionamento do transporte metropolitano”. Y todavía más en el rural.