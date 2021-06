Quérome libre 2021 sensibiliza en Lalín contra la violencia machista

ES UNA LUCHA LARGA Y SIN cuartel. Siglos de desigualdad y de educación patriarcal no se vencen con unas cuantas décadas en las que parece empezar a tomarse en serio la importancia de educar desde el principio sin roles ni esterotipos sexistas Y en medio, los que se empeñan con sus actos, sus mentiras políticas y sus lenguajes en seguir dando pasos atrás. Por eso son tan necesarias decisiones como la que acaba de tener un festival de cine, el de Donostia, que ha decidido que no distinguirá en sus premios entre el mejor actor o la mejor actriz: dará un premio único al mejor intérprete. No es nimio, es un gran gesto. Si estuviésemos en un mundo de personas, no de hombres o mujeres, quizás, y solo quizás, otro gallo cantaría.