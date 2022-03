Quintía narra en ‘Terra e Tesón’ la historia del Museo Casa do Patrón

Este fin de semana tuvo lugar la proyección del documental Terra e Tesón, un trabajo adiovisual dirigido y presentado por el antropólogo Rafael Quintía que cuenta la historia de la creación del Museo Etnográfico Casa do Patrón.

Precisamente fue en la sede del museo, en Codeseda (Doade-Lalín) donde tuvo lugar un acto que contó con la presencia de, entre otros, Valentín García Gómez, secretario xeral de Política Lingüística; Valentín García Bóveda, encargado de la producción; Paz Pérez Asorey, teniente de alcalde de Lalín; José Antonio Rodríguez Fernández, director de la UNED de Lalín; Alfonso Vázquez Reboredo, subdirector de la UNED de Pontevedra; y el gerente del Museo Casa do Patrón, Manuel Blanco Villar.

Con una duración de 90 minutos, Terra e Tesón cuenta la historia, en palabras del propio Blanco Villar, “do verdadeiro milagre xurdido no rural galego chamado Museo Etnográfico Casa do Patrón”.

La proyección del documental sirvió de marco para anunciar la voluntad de la UNED en Pontevedra de firmar un convenio de colaboración divulgativa de las actividades y fondos que atesora este centro expositivo en Lalín.

Al finalizar la proyección del documental, el autor, Rafael Quintía, y el gerente del museo, Manuel Blanco Villar, establecieron un coloquio con los asistentes dando respuesta a preguntas y curiosidades sobre la incorporación de varias piezas al fondo museístico de la Casa do Patrón, así como del trabajo y la vocación de servicio público a Galicia a través de la recopilación de todos y cada uno de los elementos que conforman este museo etnográfico.

Entre otras cuestiones se explicó cómo surgió la idea. “Xurde de xeito espontáneo, que non casual, en novembro de 1995, como continuación á restauración do edificio matriz da Casa do Patrón, que logo fomos enchendo de apeiros restaurados, ampliando espazos mediante a construción doutros edificios, contando sempre cunha meditada planificación e abríndose paso na busca da súa oportunidade”, explicó su gran impulsor, Manuel Blanco.

Asimismo, indicó que “este soño feito realidade débese ao fantástico traballo realizado cunha enorme constancia e ilusión, chegando moitas veces ao sacrificio persoal, polo formidable equipo da Casa do Patrón, que me honra dirixir, sustentado na gran colaboración e xenerosidade de máis de 6.000 galegos, que tanto nos axudaron, achegando de xeito desinteresado pezas, traballo, ideas, difusión ou cotas de socios”. “Polo tanto, este é un museo feito polo pobo e destinado a todo o pobo galego”, concluyó.

