Rebelión en el comercio de Ames por el corte de varias travesías al tráfico

Ames. El Partido Popular de Ames divulga la “indignación” del comercio y la hostelería de Ames por la “pasividade e a falta de resolución do goberno socialista” al respecto del cierre de calles para favorecer el tránsito peatonal. Algo que, a juicio de los empresarios afectados, está repercutiendo en una caída de las ventas e incrementa la amenaza de cierre de locales.

Así lo dejaban patente los establecimientos que han decidido protestar de esta forma, con una cartelería que desde sus escaparates reza “Concello de Ames. Concellería de Comercio. As rúas pechadas pechan os comercios locais. Entérense!”. Y, al hilo, los populares aseguran que también existe malestar contra la concejalía de Promoción Económica “pola súa falta de respostas e a carencia de iniciativas e, ademais, o goberno fomenta actividades fóra do Concello en vez de promocionalas en Ames”.

Desde la oposición echan la vista atrás y recuerdan como el regidor “tomou a decisión unilateral de cortar a circulación de vehículos por varias rúas de Bertamiráns e Milladoiro o 22 de maio, e posteriormente, prorrogou ata setembro en horario comprendido entre as 16.00 horas do sábado e ata as 23.00 horas do domingo”. También tildan dicha decisión de “incomprensible, de medida propagandística, inútil e ineficaz”, añadiendo ya en julio que resulta totalmente “innecesaria”.

Para concluir, el PP apunta que el ejecutivo tripartito está fomentando iniciativas fuera de sus lindes, como el programa Trouleando, que implica desplazar a los chavales a otros municipios, “o que indica a pouca sensibilidade do goberno tripartito que debería estar envorcado co tecido empresarial de Ames” organizándolo en Tapia. o.d. vilar