Recuperan la memoria del rural con los muíños de Parribeira como eje

La concellería de Benestar Social, Voluntariado e Igualdade de Ames acaba de presentar la iniciativa A memoria de Ames: os muíños de Parribeira, un taller de voluntariado intergeneracional que busca la recuperación de la memoria de los lugares. Y lo hace a través de un recorrido por los recuerdos de sus habitantes. Para ello, se va a promover un trabajo conjunto entre los mayores de 60 años y menores de 35 gracias a la subvención autonómica de actividades de voluntariado de diversas edades en el rural vinculados al proyecto piloto Talento interxeracional de la Xunta.

Su esquema, que se desarrollará en los núcleos de Lamas, Vilar y Pedrouzos, girará en torno a diversas ideas y tomará forma de un viaje al pasado con fotos en blanco y negro, una selección de recuerdos asociados a lugares del rural de Ames, un teléfono móvil como herramienta para grabar, un guión y un vídeo para cada relato en cada lugar, sin olvidar el canal de Youtube para subirlos, mapa en Google para situarlos, una forma de recuperar el patrimonio inmaterial y también una ruta sobre el pasado para construir el futuro.

A memoria de Ames: os muíños de Parribeira tiene forma de un gran taller de memoria que estará formado por varias sesiones dedicadas a ahondar y recuperar recuerdos de los participantes, con el objetivo de fomentar la convivencia y el encuentro entre el vecindario, a través de diferentes actividades. Las evocaciones sobre las que trabajar tendrán como eje principal La Ruta de Riamontes, en la aldea de Vilar, donde se pueden encontrar una docena molinos, conocidos como los muíños de Parribeira.

INICIO. Este proyecto fue presentado en el punto de inicio de la ruta, a donde acudieron el alcalde de Ames, Blas García; la directora general de Xuventude, Participación e Voluntariado, Cristina Pichel; la concejala de Benestar Social, Voluntariado e Igualdade, Luísa Feijóo; el concejal de Transición Ecolóxica e Medio Ambiente, Manuel Lens; y el coordinador de la Oficina de Voluntariado de Ames, Rubén Ramos; así como personal municipal de las concejalías de Benestar Social y de Transición Ecolóxica, representantes de la asociación As Tres Aldeas, también implicada en el taller, además de los lugareños.

Todos los voluntarios que quieran formar parte de la iniciativa trabajarán de manera intergeneracional para la recuperación de la memoria de Ames, siempre en clave femenina. Así, se propone un acercamiento de las personas mayores a las nuevas tecnologías como herramienta para poner en valor sus recuerdos y la historia viva de los lugares, pero también para colocar los pilares de una nueva economía de cuidados, basado en las personas. Una vez seleccionadas y guionizadas las evocaciones más atractivas para formar parte del proyecto, las personas participantes grabarán y/o serán grabadas en los lugares escogidos para contar su relato, que estarán asociados a cada punto concreto de la ruta. Y los más jóvenes serán los encargados de favorecer el aprendizaje en torno a las nuevas tecnologías, el conocimiento y acompañamiento.

La grabación de los vídeos podrá tener dos enfoques, en función de las preferencias y dificultades de los mayores al usar herramientas tecnológicas (móviles, ordenadores, YouTube...). Por una parte, puede servir para que los veteranos aprendan a captarlos con sus móviles, y, por otra, como intercambio generacional, contando con la implicación de los jóvenes a la hora de recoger y compartir esos mismos vídeos subiéndolos a Youtube, elaborando un mapa virtual de la memoria o creando códigos QR.

Según Luísa Feijóo, “imos comezar coa primeira fase, o obradoiro de memoria a través do cal se van recuperar esas historias de vida e as lendas vencelladas a estes muíños, e que estará composto por fotografías e polas propias memorias dos máis maiores, mentres que as persoas máis novas recollerán eses saberes para poder seguir transmitíndoas. Despois, o que pretendemos é gardar o patrimonio inmaterial a través dos vídeos, e que calquera que se achegue a visitar esta marabillosa ruta poida velos e coñecer a súa historia”. Pichel, a su vez, confirmó la ayuda de 24.000 euros.