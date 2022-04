Reducen á metade os predios agrarios de Baio ca parcelaria

José González, quen estivo acompañado polo alcalde de Zas, Manuel Muíño, asegurou en Baio que as concentracións parcelarias, xunto co instrumento da Lei de recuperación da terra agraria de Galicia, “van seguir sendo fundamentais no desenvolvemento do noso territorio”. Apostarase, engadiu, por “producións agrogandeiras de calidade, dándolle esa base territorial que tanto demandan”. Deste xeito, o conselleiro entende que “estase facendo Galicia rural, e a Galicia do futuro”.