Redución do custo previsto para o novo auditorio ribeirense

A construción do novo auditorio de Ribeira custará ás arcas municipais menos cartos dos que os grupos da Corporación autorizaron segundo o aprobado no pleno de novembro de 2019, pasando dunha financiación local do 52 % a un 34 %.

Así o avanzou onte o alcalde ribeirense, Manuel Ruiz Rivas, quen recordou que na devandita sesión plenaria se deu luz verde a un suplemento de crédito por un importe de 1,5 millóns de euros en concepto de aportación municipal para construír un inmoble de 3,6 millóns de euros, que tamén estaba cofinanciado polos fondos europeos da EDUSI.

Pois ben, segundo indicou, dez meses despois a cantidade que tería que aportar a administración local para volver a sacar o proxecto a licitación co seus custes reais serían inferiores en 300.000 euros a ese 1,5 millóns de euros autorizado.

O mandatario lembrou que esta diminución débese as súas xestións coa Xunta de Galicia, que lograron frutificar con aportacións autonómicas de varias consellerías por importe de máis dun millón de euros, dos cales 190.000 estiveron destinados directamente á redacción do proxecto técnico actual.

Ante a posibilidade de que os grupos opten por non facer o auditorio, o rexedor preguntou respecto diso: “¿Pódenlle dicir aos ribeirenses que gastando menos do que me autorizaron a gastar podemos perder tres millóns de euros que veñen doutras administracións?”.

Por último, Ruiz anunciou que segue mantendo conversas para lograr máis financiación externa, de tal xeito que, se o pleno do vindeiro luns dá o visto bo, a porcentaxe do 34% se reduciría aínda máis.