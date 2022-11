Regulan o uso dos 15 inmobles públicos: co logo amesán e posible depósito previo

No que atinxe ao apartado das obrigas dos veciños ou colectivos que demanden o uso, consta a de respectar os horarios de entrada e saída para non interferir no resto de actividades, ademais de devolver as dependencias emateriais cedidos nas mesmas condicións nas que lles foron entregados e velar polo coidado e uso adecuado das instalacións e deses equipos (no momento de producirse calquera estrago no materialdas salas, comunicarase ao responsable do centro).

Consta a prohibición expresa de fumar, así como que a persoa solicitante será a responsable directa de todos os asuntos relacionados coa asociación ou grupo no referente ao uso de espazos. Tamén deberán adoptarse as medidas necesarias para que se respecte a capacidade dos equipamentos, ter todos os permisos necesarios para desenvolver as actividades e expoñer o prezo ao público, cando haxa pagamento de entradas para o propio evento ou ben unha matrícula.

Non se poderán acometer actividades que poidan supoñer un risco para as persoas, nin levar a bo porto as contrarias ao uso normal dos elementos estruturais, do mobiliario, das instalacións e dos equipamentos. E estarán obrigados, asimesmo, a visibilizar a colaboración do Concello de Ames coa incorporación do logotipo en todo o material gráfico de difusión da actividade, ademais de empregar a lingua galega nos distintos soportes de difusión da actividade, conforme a ordenanza municipal de uso do galego do Concello de Ames.

As perdas ou deterioracións ocasionadas polo mal uso dos materiais ou instalacións cedidos serán restituídas polas persoas solicitantes no prazo que o Concello determine, ca advertencia de que en canto non se realice a reposición, ou as reparacións pertinentes, denegaránselles as futuras solicitudes. “O incumprimento destas normas poderá supor a perda da autorización do uso polo período en vixencia e a denegación de futuras peticións”, suliñan os redactores da norma.