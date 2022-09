Revalorizan en Paiosaco a contorna do emblemático campo da feira

Ademais da mellora da imaxe xeral da contorna mediante a renovación do mobiliario urbano, tamén se acometeron as obras necesarias para dotar ás rúas Xosé Neira Vilas e Álvaro Cunqueiro dunha rede de de recollida de augas pluviais.

O delegado territorial da Xunta na Coruña, Gonzalo Trenor, acompañado polo alcalde da Laracha, José Manuel López, e concelleiros da Corporación local, supervisou o avance das obras de mellora da contorna do campo da feira de Paiosaco, unha actuación que é posible grazas á sinatura do convenio entre a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda e o Concello por un importe de 130.000 euros.

POLÍGONO. Por outra banda, a Xunta tamén financia o proxecto de mellora da sinalización no ámbito do parque empresarial, que se atopa actualmente en fase de execución. Esta ampla actuación deseñada polo Concello e cofinanciada pola Vicepresidencia Primeira e Consellería de Economía, Industria e Innovación da Xunta de Galicia presenta dúas liñas de intervención diferenciadas. Por unha parte está a sinalización horizontal que ten por obxecto guiar e canalizar o tráfico dentro dos carrís de circulación e aumentar a seguridade viaria. Ditas marcas serán repintadas nos accesos, rúas e glorietas para incrementar a visibilidade das mesmas. Tamén están a ser remarcadas as prazas de estacionamento, bordillos, pasos de peóns, cebreados, símbolos (ceda o paso, stop, etc) e frechas. En total son 13.571 metros lineais os que serán remarcados con pintura reflexiva de cor branca e amarela.

A outra liña de intervención consiste na instalación de nova sinalización vertical tanto no interior do propio parque empresarial como nas estradas próximas a el, neste último caso para informar aos condutores sobre a dirección que deben seguir para chegar ao polígono industrial da Laracha. O orzamento sitúase en torno aos 50.000 euros.