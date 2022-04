Ribeira dotará de iluminación automática a los pasos más problemáticos

Desde hace tiempo, en Ribeira preocupan los motivos que hay tras los atropellos en pasos peatonales del centro urbano. Por supuesto, la distracción o la irresponsabilidad de algunos conductores suele ser el motivo, pero también es cierto que algunos pasos sólo se intuyen debido a su deficiente señalización, y que no pocos están mal ubicados, con escasa visibilidad.

Este lunes, el BNG registraba una iniciativa denunciando el mal estado de las zonas de paso de peatones en las calles Lepanto, Rafael Dieste, Mariño de Rivera, Canarias, Galicia o Deán y en las avenidas de A Coruña y el Malecón, así como su deficiente iluminación, lo que, sobre todo en circunstancias meteorológicas adversas, provoca que la visibilidad sea casi nula.

Casualidad o causalidad, lo cierto es que ese mismo día, el lunes, la brigada municipal de Obras empezó a repintar más de una docena de pasos peatonales en el entorno de la casa consistorial y en las calles Otero Pedrayo, Alcalde Fernández Bermúdez, Mariño de Rivera, Escorial, Mendiño o Travesía Canarias.

El BNG lamenta que “o goberno local só actúa cando se lle presiona”, y reclama que se vaya más allá implementando “medidas de calmado do tráfico naquelas zonas nas que se rexistran velocidades inadecuadas e perigosas para a seguridade viaria”. Unas medidas que, según indica la formación nacionalista, “supoñen beneficios claros, como a redución do risco de morte por atropelo pasando do 50 % a 50 quilómetros por hora ó 10 % se a velocidade é de 30, ou a redución do ruído e a contaminación que producen os vehículos”.

Por su parte, el alcalde, Manuel Ruiz, explicó que en breve se licitarán los trabajos para instalar sistemas de seguridad en los cinco o seis pasos peatonales más peligrosos.

Se trata de sistemas de iluminación automática, de modo que, al detectar que se aproxima un vehículo, se encienden las marcas viales y las señales verticales. Es una de las medidas propuestas por las firmas participantes en la consulta pública de mercado que hizo el Concello.