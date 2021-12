Ribeira rediseña con 15 acciones el potencial turístico de su litoral

Alfonso Rueda destacó que los proyectos financiados con los fondos europeos Next Generation “recibirán a inxección económica que precisan para contribuír a enxalzar o turismo tranquilo en contacto coa natureza e respectuoso coa contorna que Galicia xa ofrecía e que converteu á Comunidade en destino de moda este verán cunha recuperación turística 25 puntos por encima da media estatal, sendo a segunda autonomía con maior recuperación da demanda de noites e a terceira en número de viaxeiros respecto ao ano 2019”.

Asimismo, destacó que “é difícil que seleccionen un proxecto se non hai un traballo previo. Os que se seleccionaron en Galicia son proxectos sólidos, e iso implica que se executarán con garantías”. El vicepresidente primero de la Xunta añadió que “os hábitos turísticos están cambiando e tamén hai que cambiar as estratexias nese sector”. Rueda señaló que “temos o litoral máis longo de toda España e dende a Xunta priorizamos as propostas de actuación que apostan polo turismo de litoral”. En cuanto al plan diseñado por el Concello de Ribeira, dijo que “é unha iniciativa moi ambiciosa cun traballo previo intenso e rigoroso, que aposta pola recuperación do patrimonio etnográfico e a creación de produtos turísticos que salienten os seus atractivos”.