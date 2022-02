Rivas anima a los jóvenes a solicitar ayudas para una vida independiente

Nada que obxectar ao contido da visita, un plan para que os mozos poidan independizarse antes e, de paso, aumentar o padrón municipal nos concellos de menos de 10.000 veciños, que boa falta temos. Pero o que queda cutre é que unha representante do Estado teña que deixar claro que non se trata dun programa partidista, e que non hai ideoloxías ante o reto de darlle pulos ao medio rural... dende un municipio da súa corda (do PSOE). Para iso existe un latinaxo que di excusatio non petita accusatio manifesta (algo así como que quen se exculpa dunha falta sen que ninguén llo pida, estase a autoinculpar como autor). E tanto políticos coma representantes públicos terían que eludir estas babecadas para evitar dar peniña. Non si?