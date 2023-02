Rocío Caamaño pone voz al ‘Adiós’

Una colección de sentimientos transformados en canción bajo el título Adiós da vida al nuevo trabajo de la artista ceense Rocío Caamaño, que se estrena este jueves, día 9, en todas las plataformas de streaming (https://onerpm.link/815580546026). Ya puede verse también el videoclip, en el que participan los bailarines Pablo Bass y Sara del Río, en la plataforma YouTube.

Adiós es, según relata la compositora, cantante y pianista gallega, “mucho más que la historia de una ruptura, es una colección de sentimientos que todos conocemos: nostalgia de tiempos mejores, desconfianza, dolor, culpabilidad, miedo, esperanza, seguridad...”

La culpabilidad en una ruptura es, “una marca que queda para siempre. Se habla mucho de como superarla cuando nos dejan pero menos de la culpa del que abandona. El que deja se convierte en verdugo y el dejado en víctima”, añade.

Con este nuevo tema, Rocío Caamaño pretende explicar su forma de ver el desapego. “Hay que decir Adiós cuando estamos viviendo algo con lo que no nos identificamos, algo que no nos hace felices o simplemente algo que nos mantiene bloqueados. Y en una relación sentimental más aún. El sentimiento de culpa nos paraliza y hace que muchas veces no tomemos las decisiones correctas. Todos tenemos derecho a empezar de cero, a tener nuevas ilusiones y nuevas metas”, afirma la artista ceense. Por ello quiere dedicar su nuevo tema a “todas esas personas que hayan pasado o estén pasando por esta situación sin apoyo de ningún tipo y sintiéndose verdugo constantemente”.

Al mando de la producción musical de su nuevo disco está, una vez más, Josh Tampico, que acaba de estrenar single con Pablo Alborán y Ana Mena, como co-productor y co-autor. Con una carrera de más de veinte años en la industria musical, como ingeniero de sonido, compositor y productor, trabajó también para Sony TV y para artistas como Najwa Ninri, Pablo Alborán o Sergio Dalma, entre otros.

En los próximos días, Rocío mostrará a través de sus redes sociales contenidos exclusivos y algunos detalles del proceso de grabación y composición de esta nueva canción, que se suma a los éxitosos temas Despierto, Hola y Libertad.

DESDE LA INFANCIA. Rocío Caamaño (Cee, 1983) dedicó su infancia y adolescencia a la formación musical y se licenció en Historia y Ciencias de la Música en la Universidad de Oviedo. En 2009 se trasladó a Madrid para ejercer la docencia y en 2018 comenzó a darle forma a un proyecto musical propio. Inspiradas en su Galicia natal compuso canciones como Enbora y Mar, a las que siguieron Puedes, El error, Rarezas, Valiente, Adelante, Lo que me dé la gana y Vuela.

En 2021 se confirmó el crecimiento de Rocío con el estreno de seis singles, y el pasado año llevó su música a ciudades de toda España.